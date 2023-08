羅志祥下月再到香港 出席《星光熠熠耀保良》擔任愛心大使

一年一度慈善盛事《星光熠熠耀保良》,今屆破天荒邀請不同音樂領域組合參與演出,當中包括愛心大使「小豬」羅志祥、應屆金曲獎最佳演唱组合奬Crispy脆樂團、電音創作男歌手派偉俊Patrick Brasca、女唱作人魏嘉瑩、得意組合「恐龍的皮」和木曜女神溫妮,盛會將於9月2日 (星期六) 晚上假亞洲國際博覽館舉行。

《星光熠熠耀保良》屆時還有王馨平、林奕匡、布志綸、胡鴻鈞、冉肖玲、JW王灝兒、炎明熹、鍾柔美、張馳豪、何晉樂、任暟晴、龍婷、羅啟豪、周吉佩、吳大強、顏志恒、支嚳儀、陳逸璇、陳浚霆和谷婭溦參與是次公益活動,所得善款可令保良局300個屬下單位受惠。

每位參與歌手均熱心公益,羅志祥更是從無間斷為行善出盡力氣,早年曾透過個人演唱會門票部份收入捐出給予兒童之家作支持;同時,小豬亦是愛狗之人,他多年來為毛孩出錢出力,更為媽媽買地領養台灣流浪毛孩,打造收容園區保護小動物,既有愛心更有孝心。小豬也曾為多個慈善基構擔任義工及大使,出錢出力,不遺餘力。羅志祥再度活躍演藝圈,日前才到香港為姜濤首個演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》擔任尾場嘉賓,今次羅志祥將以「保良局愛心大使」身份再度抵港出席是次盛事,這印證了他曾說過的一句話:「有能力的人可以出一份力,讓社會充滿愛和溫暖」。《星光熠熠耀保良》票價分別為$580、$380和$280三種,現已在Cityline購票通公開發售。