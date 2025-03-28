羅志祥公開66歲媽媽患阿茲海默症 向大家道歉：她不是故意的

台灣歌手羅志祥為圈中數一數二的孝順仔，並與媽媽感情極好，不時在社交網分享母子的溫馨合照。今日（28日） 羅志祥就在社交網親自公開媽媽患上阿茲海默症 （又稱 老人痴呆症）。



羅志祥表示本來沒有打算讓大家知道這件事，但這兩三年來很多人跟他媽媽相處後都會覺得怪怪的感覺，今天，他終於公開媽媽是阿茲海默症患者。羅志祥表示：「如果你跟我媽聊上五分鐘，你會發現她可以一而再 再而三 重複同樣的話題，問你一樣的問題。而隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現她的腦海裡 ，像被按下了重新開始鍵，因為對她來說每一天都是全新的開始，沒有煩惱 ，沒有過去 ，所有的人事物都是全新的 ，第一次認識的存在 。」羅志祥續指，相反帶媽媽去從沒去過的地方，她卻會開心地說以前來過，更會分享當時發生過事，而作為兒子的他只會靜靜的聽著，待她完成腦海裡中想說的畫面。



羅志祥又指夏威夷是他倆與去世了的爸爸，一家三口最後一次齊人旅行的地方，所以這個充滿回憶的地方會令羅媽媽稍微激動，有點感覺，他坦言：「我很希望 ，這段回憶能在她腦海裡留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去，所以我們又回來了。」羅志祥把藏在心裏多年的秘密終於說出來，他鬆一口氣表示：「呼……我終於說出口了，以後也不用再亂掰理由替媽媽解釋了，更不用每次要帶朋友見她之前，先低聲說不好意思 ，如果等等聊天或相處時你覺得哪裡怪怪的 ，請不要介意，因為我媽媽是阿茲海默症患者。」他表示惹媽媽不小心給大家帶來困擾先說聲對不起 ，「請多多包涵，因為她真的不是故意的。」最後，羅志祥透露現在唯一的心願：「希望媽媽身體健康 ，開開心心地活著就好，至於記憶 ，回憶就不用擔心了，全都交給我 就我來幫她記。」