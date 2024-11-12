羅志祥為慈善赴港演出 胡鴻鈞孖魔術師獻技

羅志祥早前旋風抵港8小時，目的是為了支持《保良局周年慈善餐舞會 - 希望魔法之夜》。他在活動上打頭陣獻唱，以《幸福囉》為現場炒熱氣氛，再以《戀愛達人》與台下善長人翁握手拍照，最後以《愛瘋頭》作為結尾，全場氣氛熱烈。
他以歌聲及到台下握手答謝在場善長人翁，之後便馬不停蹄趕回參加台東振興觀光演唱會。羅志祥一心只為幫助更多不同基層朋友，就算有多頻撲也「沒關係」。
當晚出席的善長人翁粒粒巨星，一眾藝人及名人善心支持，包括黃百嗚，李丞責，何麗全，何小慧， 陳逸璇，羅天宇，戴祖儀，羅啟豪，何伊婷，鄭衍峰， 陳祖兒，應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤等，而同樣充滿善心的胡鴻鈞(Hubert)也有現身是次保良局活動。
Hubert表示為善不甘後人，娛樂圈中人更是常常取之於社會，用之於社會，所以他能夠出一分力幫助有需要人士是非常有義意的事。因是晚活動主題為《希望魔法之夜》，一進場已有十數位由小朋友扮演的迷你版Harry Potter迎接貴賓進場，現場也有魔術師Jeff 即時獻技，Hubert更被Jeff邀請一同示範，他完成整個表演後說：「我手上拿著道具也不知魔術師是如何完成魔法，感覺真的很神奇，正如做好事和慈善事，便是愛的魔法，任何人不用訓練也可以把這個魔法變出來。」