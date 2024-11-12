羅志祥為慈善赴港演出 胡鴻鈞孖魔術師獻技

羅志祥早前旋風抵港8小時，目的是為了支持《保良局周年慈善餐舞會 - 希望魔法之夜》。他在活動上打頭陣獻唱，以《幸福囉》為現場炒熱氣氛，再以《戀愛達人》與台下善長人翁握手拍照，最後以《愛瘋頭》作為結尾，全場氣氛熱烈。



他以歌聲及到台下握手答謝在場善長人翁，之後便馬不停蹄趕回參加台東振興觀光演唱會。羅志祥一心只為幫助更多不同基層朋友，就算有多頻撲也「沒關係」。