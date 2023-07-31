羅志祥盼大家不要忘記他的好 傳來港任姜濤個唱嘉賓

羅志祥(小豬)在台北小巨蛋舉行一連兩場演唱會，適逢他的生日，小豬媽咪與FANS聯手為他炮製生日驚喜，令小豬非常感動。今次開騷，小豬有不少感性時刻，他在台上多謝fans的支持及不離不棄，他說︰「從以前到現在發生很多事情，謝謝你們相信我，不解釋不代表就要被定罪，也謝謝所有來看我演唱會的人。」

救不要提 毀滅式

他又謂出道以來有不同事情發生，有些人離開了他，自己沒有怪及勉強他們，又感謝留下來對他不離不棄，特別多謝經理人小霜。他說︰「這兩年我們很辛苦，我自己搞砸的，不管別人怎麼說我、酸我，我成功要件就是『不要臉！不要臉！不要臉！』」另外，他也不忘求傳媒別在寫2020年那件事︰「謝謝記者朋友，一直寫一些東西，過3年了，不要再寫2020年毀滅式......我求你們了，都過了！」