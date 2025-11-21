羅志祥自爆患抑鬱症已立遺囑 傳與經理人有一對私生子發聲明回應

現年46歲的羅志祥（小豬）近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，書中他首揭罹患「微笑憂（抑）鬱症」，除了是因為照顧阿茲海默症的媽媽，亦因為事業曾跌入低谷時甚至遇到詐騙（假投資人誆騙開巡迴演唱會），都讓他感到非常挫折。

寫好遺囑

羅志祥表示有天陪媽媽去覆診，醫生看着他的腦波圖突然問他：「你知道你有憂（抑）鬱症嗎？」他當場呆了，但為了不讓媽媽擔心，他一直裝作堅強。而羅志祥日前接受傳媒訪問時，就透露為免影響工作，選擇了停藥，但會透過購物和看爆笑短影片為情緒找出口，羅志祥甚至已寫好遺囑：「大概2年前，我就寫好了遺囑。因為我不知道哪一天老天爺會不會突然把我的開關關掉」，並希望自己若突然離開，不要為家人增添困擾。