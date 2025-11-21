羅志祥自爆患抑鬱症已立遺囑 傳與經理人有一對私生子發聲明回應

現年46歲的羅志祥（小豬）近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，書中他首揭罹患「微笑憂（抑）鬱症」，除了是因為照顧阿茲海默症的媽媽，亦因為事業曾跌入低谷時甚至遇到詐騙（假投資人誆騙開巡迴演唱會），都讓他感到非常挫折。
寫好遺囑
羅志祥表示有天陪媽媽去覆診，醫生看着他的腦波圖突然問他：「你知道你有憂（抑）鬱症嗎？」他當場呆了，但為了不讓媽媽擔心，他一直裝作堅強。而羅志祥日前接受傳媒訪問時，就透露為免影響工作，選擇了停藥，但會透過購物和看爆笑短影片為情緒找出口，羅志祥甚至已寫好遺囑：「大概2年前，我就寫好了遺囑。因為我不知道哪一天老天爺會不會突然把我的開關關掉」，並希望自己若突然離開，不要為家人增添困擾。
傳有私生子
另外，在書中小豬亦提到合作了26年的經紀人小霜，小霜早年透過試管嬰兒生下的兩個孩子，一度被外界傳言爸爸是小豬，但小豬直言：「我不在乎他們怎麼說，我已經把這兩個孩子當自己的小孩看待。」他更表示當小霜及兩個小孩是一家人，甚至希望孩子跟自己姓未來給他們保障。不過，近日小豬卻屢遭惡意影射他與經理人孩子的關係，羅志祥工作室昨日（20日）發聲明表示：「絕不姑息。」
發聲明譴責
聲明中提到：「近日，相關網絡用戶在網絡上大量傳播關於本公司旗下藝人羅志祥先生婚姻和子女狀況等的不實信息。該等信息經被大量點擊、瀏覽、擴散及發酵，對社會公眾造成了嚴重誤導，更導致相關非公眾人物及未成年人遭受無端猜測，影響十分惡劣，我方對此予以強烈譴貴…….將透過合法途徑捍衛自身權益，對一切侵權及違法行為追責到底，絕不姑息。」