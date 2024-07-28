羅拔唐尼確認回歸《復仇者聯盟》 演大反派末日博士

從網上瘋傳的影片所見，第五集《復仇者聯盟 DOOMSDAY》及第六集《復仇者聯盟 Secret Wars》分別於2026年及2027年5月，其間介紹《復仇者聯盟 DOOMSDAY》時，台上站立一群戴面具的男子，當羅素兄弟宣布Final Boss末日博士的人選時，他形容對方必須要令一眾戲迷譁然的演員，所以找來了一位全球最偉大演員，繼而台上一名戴著末日博士的面具的男子步出來，除去面具，原來是今屆奧斯卡最佳男配角羅拔唐尼，全場立即歡呼尖叫。雖然他演的鐵甲奇俠已深入民心，但在《奧本海默》(Oppenheimer)的演出已奠定演技派身份，他的回歸教一眾粉絲興奮期待。末日博士是「神奇四俠」的最大勁敵，《神奇四俠》(THE FANTASTIC FOUR - FIRST STEPS)則會於明年7月公映。