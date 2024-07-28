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娛樂
2024-07-28 12:18:23

羅拔唐尼確認回歸《復仇者聯盟》 演大反派末日博士

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羅拔唐尼回歸《復仇者聯盟》演大反派「末日博士」。

羅拔唐尼回歸《復仇者聯盟》演大反派「末日博士」。(網上圖片)

全球注目的美國動漫影視界盛事聖地牙哥Comic-Con動漫展(SDCC)Marvel Studios回歸展中最大的Hall H舞台，今日宣布第56集《復仇者聯盟》，將找回羅素兄弟(Russo Brothers)執導，最震撼是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)回歸演出，之前一直有傳他回歸演大反派「末日博士」(Doctor Doom, Victor von Doom)，如今終於確認。

羅素兄弟將執導《復仇者聯盟》第五、六集。 羅拔唐尼確認將回歸《復仇者聯盟》，演「末日博士」。(IG@Marvel Studios) 羅拔唐尼除下面具時，全場粉絲尖叫歡呼。(IG@Marvel Studios) 羅拔唐尼除下面具時，全場粉絲尖叫歡呼。(IG@Marvel Studios)

從網上瘋傳的影片所見，第五集《復仇者聯盟 DOOMSDAY》及第六集《復仇者聯盟 Secret Wars》分別於2026年及20275月，其間介紹《復仇者聯盟 DOOMSDAY》時，台上站立一群戴面具的男子，當羅素兄弟宣布Final Boss末日博士的人選時，他形容對方必須要令一眾戲迷譁然的演員，所以找來了一位全球最偉大演員，繼而台上一名戴著末日博士的面具的男子步出來，除去面具，原來是今屆奧斯卡最佳男配角羅拔唐尼，全場立即歡呼尖叫。雖然他演的鐵甲奇俠已深入民心，但在《奧本海默》(Oppenheimer)的演出已奠定演技派身份，他的回歸教一眾粉絲興奮期待。末日博士是「神奇四俠」的最大勁敵，《神奇四俠》(THE FANTASTIC FOUR - FIRST STEPS)則會於明年7月公映。

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