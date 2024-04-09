羅拔唐尼願意再演Iron Man 回應被嘲毒男：我毫不在乎

MCU第5階段作品一部差過一部，令Marvel迷更懷念Iron Man、美國隊長等元老級英雄。奧斯卡最佳男配角羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演的Iron Man，在《復仇者聯盟：終極之戰》壯烈犧牲，似乎不會再次現身MCU。連Marvel主席Kevin Feige也說：「絕不會讓Tony Stark復活。為了實現這個目標，我們努力了多年，所以永不會以任何方式去改變。」羅拔近日接受雜誌《Esquire》訪問時表示，自己很樂意再演Iron Man，「Iron Man是我DNA中不可缺少的部分，這個角色選擇了我。而且，我說過絕不可和Kevin打賭，這是個贏不到的賭注，他是莊家，永遠會贏。」羅拔意即Kevin隨時會作出驚人決定，令大家嚇一跳。今年7月上映的《死侍與狼人》，已預告死侍進入時間變異管理局(TVA)，多位超級英雄在不同時間線將會現身，說不定Iron Man在未來的MCU作品會再次出現。