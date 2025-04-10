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娛樂
2025-04-10 07:30:00

羅拔柏迪臣傳將加入沙丘3演大反派Scytale　積遜莫瑪亦將回歸

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羅拔柏迪臣對外稱，非常喜歡《沙丘》電影系列。

羅拔柏迪臣對外稱，非常喜歡《沙丘》電影系列。

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《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣(Robert Pattinson，有傳將加入即將開拍的《沙丘3》(Dune Messiah)，這位「吸血王子」將化身大反派角色Scytale。由Denis Villeneuve執導的《沙丘》系列，前兩部第一、二集，已經橫掃全球11.2億美元票房，因此《沙丘3》已定於今年夏天開拍，導演Denis正為劇本進行最後潤飾。

影迷幻想羅拔柏迪臣與添麥菲查洛美再度同框

據美國媒體《Deadline》的報導，羅拔柏迪臣稱，對《沙丘》電影系列擁有濃厚興趣，而劇組對他的加入，亦抱相當樂觀態度，消息讓影迷幻想他與添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)再度同框的畫面。其實兩人早在2019年電影《亨利五世：新王之路》中，已經有過合作，今次再度攜手，已經是老拍擋。對於兩人再度同台飆戲，影迷們表了示期待，又留言：「這對組合簡直太棒了！」

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據外媒透露，《沙丘3》會在今年夏天開鏡，2026年12月18日全球上映。 Jason Momoa亦會重投《沙丘3》劇組。 有指羅拔柏迪臣為加入《沙丘3》，不介意演反派角色Scytale。 戲迷期待羅拔柏迪臣與添麥菲查洛美同台飆戲。

此外，《沙丘3》還有多位荷李活明星回歸，像是ZendayaFlorence Pugh等，最近連Jason Momoa也自爆將重投劇組，飾演亞崔迪家族的劍術大師鄧肯艾德侯。而電影公司已定於20261218日，全球上映《沙丘3》，影迷們正拭目以待這部作品第三集驚豔亮相，屆時必引起業界人士和觀眾熱烈討論。

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