羅拔柏迪臣加盟路蘭新片 傳拍吸血鬼故事

自《奧本海默》(Oppenheimer)後，外界一直關注奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)新作動向，多間美媒早前已報道，麥迪文(Matt Damon)、湯姆賀倫(Tom Holland)、安妮夏菲維(Anne Hathaway)、Zendaya和Lupita Nyong’o後，又有一位巨星加盟，就是《新蝙蝠俠》(The Batman)羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)。《Variety》今日報道，羅拔與環球影業簽下保密協議，不可對外透露任何有關路蘭新片的事件，代表他已正式加盟此片。

舊拍檔再演吸血鬼 羅拔與路蘭早在4年前合作，後者執導2020年電影《TENET天能》(Tenet)，就找來羅拔擔任主角，可惜電影全球票房僅收4億美元，未能造成大迴響。報道指，路蘭新片計劃的兩個故事分別是直升機動作片和吸血鬼恐怖片，現在拍攝後者的機會最大。繼《吸血新世紀》(Twilight)後，羅拔再有機會演出吸血鬼電影。另外《The Hollywoon Reporter》消息，路蘭新片由麥迪文、湯姆賀倫、安妮夏菲維和羅拔擔任主角，湯姆女友Zendaya和Lupita Nyong’o擔任配角。電影定於明年初開拍，2026年7月17日在Imax戲院上映。