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娛樂
2023-05-01 17:45:17

羅拔柏迪臣 羅拔唐尼合演連環殺手片 串流頻道搶買版權

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Adam McKay(左下)自導自演大作《Average Height, Average Build》。

Adam McKay(左下)自導自演大作《Average Height, Average Build》。

奧斯卡影帝、后里安納度狄卡奧(Leonardo DiCaprio)、珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、梅麗史翠普(Meryl Streep)主演，奧斯卡最佳改編劇本得主Adam McKay執導的2021年電影《千萬別抬頭》(Don’t Look Up)大獲好評，據美媒Deadline報道，Adam今年再次執導大作，由羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)、羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)、艾美亞當斯(Amy Adams)主演的電影《Average Height, Average Build》。講述羅拔柏迪臣飾演的連環殺手聘請法律顧問艾美亞當斯，幫助他打入政界，目的令他更可輕易殺人。羅拔唐尼飾演的探員奉命追查柏迪臣的犯罪證據。電影的強勁卡士，觸發多個串流頻道的大戰。

《千萬別抬頭》獲空前成功。

《千萬別抬頭》獲空前成功。

收購版權戰

Adam McKay執導的《千萬別抬頭》於Netflix上映第28天內獲3.6億小時觀看時數，92個國家觀看榜排名第1位，並獲提名奧斯卡最佳電影等4項大獎。《Average Height, Average Build》陣容媲美《千》片，加上是Adam執導，各大串流平台展開播放版權爭奪戰，版權費目前為1.5億美元，暫時Netflix買下版權機會最高。

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