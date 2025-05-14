羅拔迪尼路康城獲「金棕櫚獎」 痛批特朗普：庸俗總統

荷李活81歲影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)，昨日在《第78屆康城國際電影節》上，表達對美國總統特朗普的強烈不滿，稱他為「粗俗的人」。這位影壇巨星在獲得最高榮譽「金棕櫚獎」後，毫不留情地批評特朗普，近日宣稱對外國電影徵收100%關稅的言論。
羅拔迪尼路指，「藝術就是真理，藝術包容多元性。」他強調這正是為甚麼藝術對獨裁者和法西斯主義者構成威脅。他不客氣地表示，「特朗普這位『庸俗總統』，自任為美國頂級文化機構之一的甘迺迪中心負責人，卻削減對藝術、人文和教育的資金支持，簡直是自打嘴巴。」
藝術不是徵稅的商品
羅拔迪尼路接著提到特朗普的關稅政策，語氣中充滿了不屑，「你無法為創造力定價，但你卻對電影徵收關稅，藝術不是徵稅的商品，這種對電影的襲擊，都是不可接受的。」在場不少觀眾，忍不住拍掌贊同羅拔迪尼路。他強調，「這不僅僅是美國的問題，而是影響全球的議題。」
羅拔迪尼路在如此重要的場合，提醒我們藝術是無法被簡單標價，它承載著人類的情感與真理，應該受到珍視與尊重，「我們不能像電影裡那樣，只是坐下來觀看！」他激昂地呼籲，「我們必須採取行動，必須立即行動，並且要充滿熱情和決心，去否定這種決策。」這位影壇傳奇的發聲，無疑為當前的文化與政治局勢，增添鼓舞作用。