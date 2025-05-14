羅拔迪尼路康城獲「金棕櫚獎」 痛批特朗普：庸俗總統

81歲的羅拔迪尼路在康城領「金棕櫚獎」，痛批特朗普是庸俗總統。

荷李活81歲影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)，昨日在《第78屆康城國際電影節》上，表達對美國總統特朗普的強烈不滿，稱他為「粗俗的人」。這位影壇巨星在獲得最高榮譽「金棕櫚獎」後，毫不留情地批評特朗普，近日宣稱對外國電影徵收100%關稅的言論。

羅拔迪尼路指，「藝術就是真理，藝術包容多元性。」他強調這正是為甚麼藝術對獨裁者和法西斯主義者構成威脅。他不客氣地表示，「特朗普這位『庸俗總統』，自任為美國頂級文化機構之一的甘迺迪中心負責人，卻削減對藝術、人文和教育的資金支持，簡直是自打嘴巴。」