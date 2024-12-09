羅敏莊變成泰國通用泰文讚Kimman 黃劍文原來係滑雪能手

羅敏莊與黃劍文早年曾在《CHILL CLUB》見面，加上大家也是「藝人之家」成員，所以早已認識，但就從未合作過。今次個唱二人只會在大合唱的環節同台。談到黑妹特別點名要黃劍文做嘉賓，他非常感謝對方的提攜。談到他與古淖文、譚輝智在黑妹眼中是小鮮肉，劍文表現尷尬，只好以笑遮醜。

肥媽與黑妹李麗霞將於12月13日至14日在伊利沙伯體育館舉行「媽妹笑住唱 Part II」演唱會，門票全部售罄。今日二人聯同羅敏莊、黃劍文一齊練歌。羅敏莊表示昨日(8日)才從泰國返港，既然是契媽黑妹開騷，當然要支持。

羅敏莊表示要與陳國邦輪流照顧女兒，她更以「放監」形容現時的感受，「因為我返嚟，老公就要過去照顧個女，當佢返嚟啦，我就好似放監咁出去食嘢，所以肥咗啲，件歌衫唔係好啱著！」問到囡囡現時在泰國讀書的情況，她表示囡囡非常適應學習環境，又認識了不少當地同學仔，但泰文就零進步。

她表示自己的泰文進步不少，足夠應付日常生活需要，陳國邦就差少少，「佢語言天份冇咁好，佢比較少係泰國，我就多啲時間係嗰面，而且我係搵老師教，老公就靠網上學。」