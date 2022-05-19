羅樂林女羅苡之 宣布與港男陳志健離婚

「大龍生」羅樂林的女兒羅苡之，2012年與前香港先生陳志健(Otto)結婚，兩人婚後恩愛，不時於社交網晒合照放閃，今年10月即將迎來結婚10周年，豈料昨晚(18日)羅苡之在IG宣布與陳志健離婚，她上載兩人的黑白背面照，遺憾地表示：「最終，我們也沒能夠一起走到底。」

羅苡之關閉了留言功能，並po表示雖然未能走到最後，但亦有慶幸之處：「起碼我們曾經愛過、笑過、哭過、活過。其他都已經不再重要了。謝謝你陪伴了我十多個年頭。你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。疫情緣故，大家沒能夠抱頭痛哭，只能隔著電話屏幕無奈跟傷痛的道別。我們的離別是帶著遺憾和悲傷，但亦同時充滿著愛和祝福的，所以大家千萬不用太擔心我們，尤其是我們的家人朋友。亦希望大家能夠給予我們空間去沈(沉)澱，去療癒。我會努力過好生活，成為一個更加優秀的自己。我知道你也會的。共勉之。」

陳志健北上發展成離婚導火線 近年北上發展Otto則在微博表示︰「我們都想大家好，懷念伴侶依偎時的，每一分、每一秒。此刻的分開放手，則是我們能給對方最好的祝福。一日愛人，一世親人。希望你會永遠快樂，前路彼此共勉珍重。 」 羅苡之對上一次發布與陳志健相關的帖文，已是去年12月，她分享與陳志健一同打籃球的影片。早前羅苡之與家人為媽媽陳寶儀慶祝母親節，就唔見陳志健在合照中。3月時羅苡之因被爸爸羅樂林傳染新冠肺炎，曾透露家中只有她一人，而羅苡之因要隔離須獨自慶生。身在上海工作的陳志健，於是IG隔空晒舊合照，留言表示：「羅苡之，happy birthday，Get well soon，遲咗少少。」