羅毓儀宣布與拍拖近5年男友分手 合伙頻道將易名

羅毓儀(Yuki)憑《下流上車族》的「車蔓蔓」一角人條急升，Yuki本身有一名男朋友Mike，二人拍拖近5年，並一齊經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，內容除了介紹美食，也有分享動漫、遊戲等等。儘管Yuki愈來愈備受重用，但她仍跟男友拍片，惟近6個月只見男方上載影片，不再見到Yuki的踪影。
Yuki於今午在社交平台宣布分手，以黑底白字寫道「我同咪咪幾個月前已經分開咗，因為我哋大家都需要啲時間沉澱，所以冇第一時間通知大家，但大家唔使擔心，我哋係和平分手，再見亦是朋友，樂隊顏亦會繼續營運，而YouTube channel『咪咪Yuki觀察日記』將會重新命名，多謝大家一直以來嘅支持。」Mike亦在同一時間上載同一段文字，只是「咪咪」改為「Yuki」。
過去在Mike的IG可見到不少與Yuki的合照，大放閃彈，惟今個情人節已不再見到二人合照。他們的共同嗜好頗多，更一齊組band，男的是鼓手，Yuki是結他手。然而，自Yuki彈起之後，有網民多次批評Mike跟Yuki不相襯，由於Mike的相貌平平，多次惹來網民抨擊，Yuki就多次大派定心丸，大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」，可惜此情不復再。