羅毓儀宣布與拍拖近5年男友分手 合伙頻道將易名

羅毓儀(Yuki)憑《下流上車族》的「車蔓蔓」一角人條急升，Yuki本身有一名男朋友Mike，二人拍拖近5年，並一齊經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，內容除了介紹美食，也有分享動漫、遊戲等等。儘管Yuki愈來愈備受重用，但她仍跟男友拍片，惟近6個月只見男方上載影片，不再見到Yuki的踪影。

Yuki於今午在社交平台宣布分手，以黑底白字寫道「我同咪咪幾個月前已經分開咗，因為我哋大家都需要啲時間沉澱，所以冇第一時間通知大家，但大家唔使擔心，我哋係和平分手，再見亦是朋友，樂隊顏亦會繼續營運，而YouTube channel『咪咪Yuki觀察日記』將會重新命名，多謝大家一直以來嘅支持。」Mike亦在同一時間上載同一段文字，只是「咪咪」改為「Yuki」。