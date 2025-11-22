羅毓儀為林俊其演出眼濕濕 關嘉敏Matthew合唱籌款梁敏巧獲Matt霸氣護花

關嘉敏稱自己會有高難度表演，會有飛車、叠羅漢等場口。梁敏巧問：「你係咪被人飛嗰個？」關嘉敏笑謂：「一睇就知我係被飛嗰個啦！」她又預告不停在《東華》節目出現。談到跟Matthew合唱環節，她用「黃主席」稱呼對方，坦言想挑戰唱《從不喜歡孤單一個》，可惜被監製否決。她說：「希望大家到時唔好鬧得咁勁。（咁快幫口？）因為我都有份唱，希望大家手下留情、口下留情！」眾女起哄指她護住Matthew，問到會否借機台上拖手，她稱屆時會唱慘情歌。

梁敏巧讚Matt好型

梁敏巧表示聽過Matthew唱歌，笑謂真的不容易，更以「天籟之音」形容。關嘉敏說：「佢仲有一個禮拜應該都OK。佢已經搵到個Key。」眾女又起哄他們好啱Key。葉蒨文跟GM仍在考慮唱甚麼歌，因涉及版權問題。

提到梁敏巧台慶造型惹來批評，Matt劉啟進在網上留言護花。她說：「當日《娛樂新聞台》有直播，佢都有留言話ok！之後有啲唔係太好嘅comment出咗嚟，佢都一路都有同我打氣，話會撐我，我覺得佢真係好型！Matt哥好好！」

