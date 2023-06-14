羅毓儀透露將出新歌 網民對唱功反應兩極指有郭柏妍魔音影子

羅毓儀（Yuki）與郭柏妍於去年TVB劇集《下流上車族》飾演林敏驄、江美儀女兒，被觀眾激讚演技自然及紮實。劇集播映完畢後，羅毓儀與郭柏妍曝光率急升，有望成為上位小花。其中，羅毓儀更加劇接劇，不但於5月播完嘅《法言人》飾演林夏薇年輕版，更被安排客串《NEWS新聞女王》、接拍《非常檢控觀》和於《神耆小子》飾演鄭則仕孫女，就連佢自己都坦言今年好多劇拍，就算做側線主角，每個角色都有發揮。

識彈結他鋼琴夾開Band 除咗開拓演戲之路，精通電子結他及鋼琴嘅羅毓儀更加選擇多棲發展，加盟TMG（TVB Music Group）成旗下歌手，早於今年1月份於節目《獎門人開心迎兔年百老匯》大玩電吉他，及為戴祖儀和唱日文歌。其實，羅毓儀一向夾開Band，曾於2020年喺IG大曬夾Band短片，表示係佢哋第一個MV作品，又指係自己首次剪MV，著大家支持本地音樂，有網民留言表達支持，指其聲線好有兒歌感。