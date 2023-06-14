羅毓儀透露將出新歌 網民對唱功反應兩極指有郭柏妍魔音影子

羅毓儀（Yuki）與郭柏妍於去年TVB劇集《下流上車族》飾演林敏驄、江美儀女兒，被觀眾激讚演技自然及紮實。劇集播映完畢後，羅毓儀與郭柏妍曝光率急升，有望成為上位小花。其中，羅毓儀更加劇接劇，不但於5月播完嘅《法言人》飾演林夏薇年輕版，更被安排客串《NEWS新聞女王》、接拍《非常檢控觀》和於《神耆小子》飾演鄭則仕孫女，就連佢自己都坦言今年好多劇拍，就算做側線主角，每個角色都有發揮。
識彈結他鋼琴夾開Band
除咗開拓演戲之路，精通電子結他及鋼琴嘅羅毓儀更加選擇多棲發展，加盟TMG（TVB Music Group）成旗下歌手，早於今年1月份於節目《獎門人開心迎兔年百老匯》大玩電吉他，及為戴祖儀和唱日文歌。其實，羅毓儀一向夾開Band，曾於2020年喺IG大曬夾Band短片，表示係佢哋第一個MV作品，又指係自己首次剪MV，著大家支持本地音樂，有網民留言表達支持，指其聲線好有兒歌感。
網民批有魔音
隨時間推進，網民對於羅毓儀嘅唱功就反應兩極，今年5月，羅毓儀擔任林敏驄作品展演唱會嘉賓演唱《Slam Dunk》歌曲及彈結他時，部分網民留言表示好正，而且大讚有前途；但有部分網民就覺得炒晒車，甚至似《下流上車族》劇中家姐郭柏妍芊芊魔音：「唔知係唔係太緊張，唱到咁？」、「不予置評，難受」、「兩姐妹唱歌也唔得。有大師指點也甘差。」、「有妳家姐魔音的影子」、「咁都上台唱，搵錢真易」、「勉強冇幸福」、「老豆帶個女出來玩！係咁上下水平」等等。羅毓儀早前出席活動時透露預計於6月推出新歌《完璧》，新歌會有熱血王道動畫主題曲嘅感覺，鼓勵大家追夢；又表示之後自己會想嘗試唔同曲風，包括小清新、慢歌等，未知屆時新歌推出後樂迷又有咩反應？
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