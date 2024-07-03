羅蘭90歲捱通宵現疲態 梁思浩要求導演早啲放人

現年將近90歲的羅蘭近日忙於拍攝新劇《金式森林》，但羅蘭姐始終年事已故，難以捱更抵夜，等埋位時疲態盡現。主持《直播靈接觸》的梁思浩路過飯堂時，見到羅蘭姐一面倦容，忍不住主動向導演提出讓羅蘭姐早些放工。 梁思浩分享跟羅蘭姐在員工飯堂的合照，提到他們已經廿多年不見，交談近況時不禁關心對方狀況。他問羅蘭姐為何看上去這麼疲倦，對方說︰「可能自己記性唔好？NG多了」他寫道︰「我話你已經90歲，好叻好叻，叫劇組將就吓啦！羅蘭姐真係好，佢猛咁話：唔得唔得，唔可以阻住劇組！之後我同羅蘭姐傾咗陣偈！做了一件事就係同劇組嘅導演講！」

梁思浩跟導演說教 於是梁思浩找劇組的導演，跟對方說︰「羅蘭姐已經90歲，時間上盡量就下佢啦，早啲拍完佢早啲放佢返屋企休息，￼台詞方便用鏡頭遷就吓，唔好令羅蘭姐有咁大壓力！麻煩晒你，羅蘭姐係前輩，我哋後輩要盡力幫佢忙，娛樂圈冇幾多個90歲仲肯幫你拍戲㗎！好好地錫住佢啦！老人家係愛嚟錫㗎記住我呢句說話：前人種樹，後人乘涼！」而導演亦表示了解，會盡快完成拍攝讓羅蘭姐早些回家休息。 羅蘭姐最早收0200 提到曾不少年長演員過去投訴拍攝時間很長，為了遷就演員的檔期，令一些銀髮演員需要捱通宵，就算戲份不多也要在旁等候，令人苦不堪言。雖然情況有才許改善，但仍需要凌晨時份才可收工。羅蘭姐兩年前接受訪問時透露，現時拍劇最早收工的時間是凌晨兩點，並指現時的監製都很好，會拍老人家戲份先，有時放完宵夜再拍。她表示大多時返到屋企是3點，沖完涼便4點，但她就認為不是只有自己辛苦，是整個劇組都是這樣一齊捱通宵，而自己亦從來沒有規限要幾點走，最好就一次過拍晒所有自己的場口。