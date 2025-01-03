羅鈞滿貼手拖手照宣布婚訊　曾背前女友TVB「新聞之花」張文采偷食空姐

羅鈞滿2009年透過TVB藝員訓練班入行，於《天與地》飾林保怡青年版劉俊雄（鼓佬）及《點解阿Sir係阿Sir》飾演學生張柏全令觀眾留下印象，之後又參加過TVB歌唱選秀節目《星夢傳奇》令其知名度上升，不過因與前無綫「新聞之花」張文采拍拖時被發現偷食、醉酒鬧事及多次違反交通條例等負面新聞被TVB雪藏，2016年與TVB提前解約離巢。及後，羅鈞滿北上發展，於2022年喺廣州海珠區江南西開設茶飲店。昨日（1日），羅鈞滿於社交平台分享與太太手拖手嘅背影照，宣布婚訊，寫道：「對我來說，2024年，沒有甚麼比你願意和我共度餘生更重要的了。 謝謝羅太太。 #thanksforyourlove #以後請多多指教#iloveyou。」