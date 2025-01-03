羅鈞滿貼手拖手照宣布婚訊　曾背前女友TVB「新聞之花」張文采偷食空姐

羅鈞滿2009年透過TVB藝員訓練班入行，於《天與地》飾林保怡青年版劉俊雄（鼓佬）及《點解阿Sir係阿Sir》飾演學生張柏全令觀眾留下印象，之後又參加過TVB歌唱選秀節目《星夢傳奇》令其知名度上升，不過因與前無綫「新聞之花」張文采拍拖時被發現偷食、醉酒鬧事及多次違反交通條例等負面新聞被TVB雪藏，2016年與TVB提前解約離巢。及後，羅鈞滿北上發展，於2022年喺廣州海珠區江南西開設茶飲店。昨日（1日），羅鈞滿於社交平台分享與太太手拖手嘅背影照，宣布婚訊，寫道：「對我來說，2024年，沒有甚麼比你願意和我共度餘生更重要的了。 謝謝羅太太。 #thanksforyourlove #以後請多多指教#iloveyou。」
羅鈞滿與張文采拍拖4年被爆偷食空姐
羅鈞滿與前無綫「新聞之花」張文采2011年被揭拍拖，2012年張文采捲入新聞台爭上位花邊新聞，被指欺壓前主播黃紫盈，令黃紫盈於直播時前因受委屈而流淚，搞到雙雙被TVB照肺，當時羅鈞滿就於微博出PO護花，力撐張文采為人，寫道：「她只是默默耕耘做好本份等待機會的人，她沒有想過耍任何手段博上位，沒有想過一步登天。」拍拖4年，羅鈞滿被爆背張文采偷食空姐，二人最後分手收場，張文采更喺社交平台留言：「今次我實在太蠢，白白浪費咗4年！」而張文采於2018年10月下嫁消防員老公。
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