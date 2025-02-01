羅霖想再拍劇 孖程瑤率領仁美清叙新一屆理事賀新春

仁美清叙於近日舉行新一屆理事賀年活動，在榮譽主席羅霖及主席程瑤帶領下，攜手新一屆理事團隊包括黃景珍、盧曉琳、莊韻澄、吳夢婷、張瑄洺、李芷菱、高田、陳美濤、馬溱禧一同共賀新春，齊齊食「撈起」。

問到主席程瑤為什麼特別選擇「撈起」這項新年食品，她笑言：「新年撈起，寓意好意頭！而家大家都期望社會經濟向好，希望借住呢個食品祝願社會繁榮興旺、大家生意興隆。只要經濟好，先至有更多慈長支持我們的慈善活動嘛！」