羅霖想再拍劇 孖程瑤率領仁美清叙新一屆理事賀新春

仁美清叙於近日舉行新一屆理事賀年活動，在榮譽主席羅霖及主席程瑤帶領下，攜手新一屆理事團隊包括黃景珍、盧曉琳、莊韻澄、吳夢婷、張瑄洺、李芷菱、高田、陳美濤、馬溱禧一同共賀新春，齊齊食「撈起」。
問到主席程瑤為什麼特別選擇「撈起」這項新年食品，她笑言：「新年撈起，寓意好意頭！而家大家都期望社會經濟向好，希望借住呢個食品祝願社會繁榮興旺、大家生意興隆。只要經濟好，先至有更多慈長支持我們的慈善活動嘛！」
另外，榮譽主席羅霖回顧2024年是忙碌的一年，因她經常往返中港兩地工作：「好感恩有咁多唔同嘅工作機會，但身體偶爾也都出現小狀況，有時都要被迫短暫停工休息。」 展望2025蛇年，羅霖希望家人和自己都能保持健康，她透露新一年已經有幾個工作計劃在洽談，期待在商演、直播、代言等多方面發展，同時希望能夠參與適合自己的角色演出。
主席程瑤亦透露理事將計劃於2月尾舉行春茗及就職典禮。她特別提到，今年更有新一屆亞洲小姐加入仁美清叙，希望藉此在蛇年為慈善活動帶來更多新思維，新景象。身兼商演策劃人的她，透露新一年藝人商演市道不錯，未來幾個月的檔期已排到滿滿。她更預訂了啓德體育園新場地並將舉辦群星演唱會，期望大家大家拭目以待 !