羅霖自爆囝囝曾受質疑要做親子鑒定 嫁劉坤銘羅母為骨氣拒收禮金

羅霖接最近受香港電台第二台《她．他．它》節目主持陳淑蘭、陳淽菁專訪， 細訴過去婚姻中的隱痛，希望能夠啟發女性自強。除了重提跟劉坤銘婚姻，她亦提到當年參選亞姐的經歷。 羅霖生於小康之家，父母皆任職醫護，小時候因為體弱而備受家人呵護，她認為自己的人生 是「先甜後苦」。畢業後，羅霖曾任職空姐，對選美毫無興趣，直至與朋友一起開服裝店後，認識 了 Nel Nel(張學潤)。「(參加選美)是 Nel Nel 提名我的。他是改變我人生的人，可以說是我的 伯樂。當時我已 24 歲，算是比較成熟的年紀，我很怕失敗被人認到。Nel Nel 一直鼓勵我，說(截止報名)最後一天晚上九時(報名)就沒有記者影到，所以我才敢報名。」

羅霖與Nel Nel非常老友，可惜Nel Nel於2023年自殺身亡。

驗 DNA 以 證囝囝生父身份 羅霖於96年嫁予香港富商劉坤銘，當紅時為愛息影，二人育有3名兒子。直至2012年，她宣布與劉坤銘分居，2013正式結束這段17年婚姻。 她為了生計及照顧三名兒子，她再度活躍娛樂圈。 娛樂圈中人予人感情關係複雜的印象，羅霖更曾遭親人質疑兒子的親生身份。率直的她毫不忌諱透露，曾讓孩子與前夫進行親子鑒定。「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗 DNA 就能一清二楚，也不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，而是兩個家庭的結合。我自己可以承受到(閒話)，我去做這件事，是因為不想他人侮辱我父母，這一點我接受不了。」她續指這是她首次公開提及此事，由於不希望影響孩子的童年，所以過往從未告知他們。

羅母不收禮金以表骨氣 談及「嫁入豪門」的經歷，羅霖憶述當年母親主動提出不要任何禮金，為的是表現一家人的 骨氣，不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。對於離婚的決定，她坦言並非一時衝動。當時小兒子才剛出生，還有不同的顧慮，所以最終她掙扎了六年才下定決心結束婚姻。「很多事我都跟媽媽商量，她說除非你沒有三個小朋友，你就立刻離婚；否則，你就要認命，嫁雞隨雞，直至忍到過了你的底線。」她表示自己與大多數女性一樣，最終難以忍受的底線在於第三者和家暴。

曾因 情緒問題而服藥 隨着前夫的生意需要，羅霖曾與孩子移居上海。由於當地難以聘請長期的家傭，她的父母那兩年也搬到上海，幫她照顧小孩及起居飲食，這也改變了母親對她婚姻的看法。「在上海期間，我媽媽觀察到很多，最後她跟我說：『你要怎樣做，你自己決定吧』。」主持陳淑蘭、陳淽菁都讚嘆她「為母則剛」的精神。不過，羅霖坦言自己當年其實並不堅強，甚至因情緒問題而需要服藥。

勉勵女性要經濟獨立 離婚初期，羅霖的大兒子和二兒子跟前夫生活，她則帶着小兒子回到娘家。她指不同住的兒 子曾一度受到不同的影響，例如有人指她被鬼上身等言論，而與她產生隔閡。 「半年後，大兒子一 人拿着行李來我家找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時我仍擔心自己照顧不了 他。」這段經歷讓羅霖深刻理解到女性必須愛自己，不要因為另一半和家庭而失去自我。她藉着節目勉勵女性聽眾：「無論你是單身或已婚，一定要經濟獨立。真的，妳說話都可以大聲一點。安全感是來自自己，而不是另一半。」