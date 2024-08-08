美國有貓貓片電影節入戲院專睇喵星人 負責人一年睇萬五條片揀蟀

世界各地有唔同主題嘅電影節，今日外媒Variety就介紹咗一個早前完成嘅「貓貓片電影節」Cat Video Fest，觀眾買飛入戲院，將會有73分鐘觀貓體驗，銀幕上貓全部都係貓。

負責人一年睇萬五條片揀蟀

創辦人Will Braden話，搞呢個影展係份全職工作，佢而家一年有3分1時間係收集影片同埋相關文件工作，其餘時間就係剪片、純籌影展同宣傳。Will 話每年佢要從收到嘅1萬5千條貓貓短片揀出2百條做放映，片源來自全球各地，有啲係學生作品。

家陣㩒電話都睇到一大堆貓貓片，所以Will都知道要令觀眾入場唔易，所以佢都盡量保證放映嘅貓片當中，有部份上網冇得睇，而且電影節係為保育貓貓團體籌款，貓奴冇得唔撐啦！今年電影節門收入係去年2倍，為保護動物團體籌得3萬美元，近半數參與戲院更宣布加場。