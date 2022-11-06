美國歌手Aaron Carter家中浴缸溺斃離世 終年34歲

90年代著名美國歌手Aaron Carter離世，終年34歲。警方指昨日（5日）上午11時收到有人報案並趕到現場，在Aaron Carter住所的浴缸發現屍體，懷疑溺斃身亡，死因暫時未有可疑，未知是否與吸毒有關，警方將展開調查。消息一出，不少圈中好友都有發文掉念這位瘋魔一時的萬人迷。

Aaron的發言人亦發聲明證實死訊：「家人已知悉事件將會飛抵洛杉磯。Aaron在生命的最後階段非常努力地康復，成為一個好父親，並與家人和好。」發言人表示目前大家正嘗試找出原因，希望Fans能夠為他的家人祈禱。