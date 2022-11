美國歌手Aaron Carter家中浴缸溺斃離世 終年34歲

意外前一天,Aaron現身於社交網與歌手Check the Star一同表演歌曲《Lately》。

意外前一天,Aaron現身於社交網,公開與歌手Check the Star一同表演歌曲《Lately》的片段,歌詞中他說:「向我的甜心說我會離開。」而Check the Star得知Aaron 離世消息後,亦拍片着鏡頭不說:「這不是真實,老兄。這不是真實的。這不是真實的。我明日會來那處,這不是真實的。」

Aaron Carter在1997年出道,是90年代天團Backstreet Boys成員Nick Carter的胞弟,亦推出多張大碟,包括《Aaron's Party(Come Get It)》、《I Want Candy》及《LOVE》等,其中《Aaron's Party(Come Get It)》在美國的銷售量達300萬張,為他獲得三白金唱片榮譽。