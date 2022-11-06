美國歌手Aaron Carter家中浴缸溺斃離世 終年34歲

90年代著名美國歌手Aaron Carter離世，終年34歲。警方指昨日（5日）上午11時收到有人報案並趕到現場，在Aaron Carter住所的浴缸發現屍體，懷疑溺斃身亡，死因暫時未有可疑，未知是否與吸毒有關，警方將展開調查。消息一出，不少圈中好友都有發文掉念這位瘋魔一時的萬人迷。
Aaron的發言人亦發聲明證實死訊：「家人已知悉事件將會飛抵洛杉磯。Aaron在生命的最後階段非常努力地康復，成為一個好父親，並與家人和好。」發言人表示目前大家正嘗試找出原因，希望Fans能夠為他的家人祈禱。
意外前一天，Aaron現身於社交網，公開與歌手Check the Star一同表演歌曲《Lately》的片段，歌詞中他說：「向我的甜心說我會離開。」而Check the Star得知Aaron 離世消息後，亦拍片着鏡頭不說：「這不是真實，老兄。這不是真實的。這不是真實的。我明日會來那處，這不是真實的。」
Aaron Carter在1997年出道，是90年代天團Backstreet Boys成員Nick Carter的胞弟，亦推出多張大碟，包括《Aaron's Party（Come Get It）》、《I Want Candy》及《LOVE》等，其中《Aaron's Party（Come Get It）》在美國的銷售量達300萬張，為他獲得三白金唱片榮譽。