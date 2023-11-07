美國殺母犯出獄：12月見偶像Taylor Swift

天后Taylor Swift擁有全球無數粉絲，當中以她的歌曲作精神支柱亦大有人在，現年32歲的女性Gypsy Rose Blanchard就時其中一位，而且她是美國著名殺母案中的囚犯。TMZ等多間美媒報道，Gypsy Rose Blanchard即將在12月28日出獄，她在獄中受訪時表示，自己是Taylor Swift超級粉絲，老公已為她買了Taylor的美式足球員男友Travis Kelce的12月31日球賽門票。她說：「如當日Taylor冇入場睇球賽，我會睇佢明年舉行的演唱會，一定要親眼見到偶像。」Taylor粉絲得知消息後也表示擔心偶像安全，希望Taylor團隊增加保鑣人數，確保天后安全。
母虐女呃善款
Gypsy Rose Blanchard自小雙腳行動不便，在輪椅上度日。每日服食各種藥物，更不能像正常人般進食，靠人工造口輸入營養物來維持生命。其母Dee Dee一人照顧女兒，Dee Dee亦到不同地方演講，怎樣辛苦照顧女兒，多間慈善機構為兩母女籌款。2015年6月14日，Dee Dee被發現死於家中，Gypsy同時失蹤。當警方尋回Gypsy時，她才承認與母之死有關。原來，Gypsy一直健康，Dee Dee為騙善款，將女兒的頭髮剃光、將牙拔掉，不讓她進食正常食物，甚至不讓她行路。Gypsy長大後得知母親怎對自己，於是與網上認識的男友密謀殺母，再假裝自己被擄走。最後，Gypsy被控二級謀殺，入獄10年。