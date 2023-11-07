美國殺母犯出獄：12月見偶像Taylor Swift

天后Taylor Swift擁有全球無數粉絲，當中以她的歌曲作精神支柱亦大有人在，現年32歲的女性Gypsy Rose Blanchard就時其中一位，而且她是美國著名殺母案中的囚犯。TMZ等多間美媒報道，Gypsy Rose Blanchard即將在12月28日出獄，她在獄中受訪時表示，自己是Taylor Swift超級粉絲，老公已為她買了Taylor的美式足球員男友Travis Kelce的12月31日球賽門票。她說：「如當日Taylor冇入場睇球賽，我會睇佢明年舉行的演唱會，一定要親眼見到偶像。」Taylor粉絲得知消息後也表示擔心偶像安全，希望Taylor團隊增加保鑣人數，確保天后安全。