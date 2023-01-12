美國演員工會獎2023｜《奇異女俠玩救宇宙》獲5項提名 楊紫瓊有望再封后

被稱為奧斯卡得獎指標的美國演員工會獎(SAG)今日公布入圍名單，剛奪金球獎音樂/喜劇組影后的楊紫瓊，再憑《奇異女俠玩救宇宙》獲提名最佳女主角，同片的關繼威與珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)入圍最佳男、女配角。此外，《奇異女俠玩救宇宙》更獲提名最佳整體演出獎。
至於金球獎大贏家《伊尼舍林的女妖》，除了同樣獲提名最佳整體演出，歌連法路(Colin Farrell)、Barry Keoghan與Kerry Condon亦分別入圍最佳男主角、男配角與女配角。
《黑錢勝地》勢擸獎
電視組別方面，Netflix影集《黑錢勝地》(Ozark)大熱提名多個獎項，包括最佳演出、視帝(Jason Bateman)與視后(Jukic Garner Laure Linney)。熱爆劇《星期三》女星Jenna Ortega獲提名最佳喜劇女演員。入圍最佳喜劇男演員有《破案三人行》的史提夫馬田(Steve Martin)。競逐電視電影最佳男演員和女演員的，分別有金球獎得主、主演《食人魔達默》的伊雲彼得斯(Evan Peters)，以及《創造安娜》(Inventing Anna)女星Julia Garner。美國演員工會獎於2月26日舉行。