美國演員工會獎2023｜《奇異女俠玩救宇宙》獲5項提名 楊紫瓊有望再封后

被稱為奧斯卡得獎指標的美國演員工會獎(SAG)今日公布入圍名單，剛奪金球獎音樂/喜劇組影后的楊紫瓊，再憑《奇異女俠玩救宇宙》獲提名最佳女主角，同片的關繼威與珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)入圍最佳男、女配角。此外，《奇異女俠玩救宇宙》更獲提名最佳整體演出獎。

至於金球獎大贏家《伊尼舍林的女妖》，除了同樣獲提名最佳整體演出，歌連法路(Colin Farrell)、Barry Keoghan與Kerry Condon亦分別入圍最佳男主角、男配角與女配角。