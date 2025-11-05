美國直擊｜《小人物之歌》靈感來自王家衞杜琪峯 哥連費路為角色屈蛇澳門賭場酒店8個星期

在《小人物之歌》中，愛德華伯格利用了香港和澳門美麗夜景、賭場的霓虹燈作為故事背景，從而反映哥連費路所飾的Lord Doyle陷入黑暗的賭博生活。愛德華表示很愛看香港90年代的電影，特別是王家衞和杜琪峯的作品，拍這部電影的靈感也來自於他們的電影，他表示：「片中的主題是十分之黑暗，是描述賭博成癮的故事，所以我利用燦爛的霓虹色彩去平衡這部電影，希望拍攝得充滿活力和有爆炸性的能量放進片內，能帶領觀眾們進去片中的故事和角色。我和Volker也希望帶給觀眾們一個新的體驗，開拍前我和Volker希望把這部電影拍得像一部『Pop Opera』，令大家有一些新的驚喜！我很愛一些黑暗的題目，例如一個人能在困境中逃脫或是繼續跌到另一個危機內，如果我們能夠逃出危機的話，我們會對身邊的人和事情更加珍惜。」

男主角哥連費路表示，拍攝這部電影時在賭場酒店內住了8個星期，絕對幫助到他演這角色，並謂：「我很愛澳門這地方，因為比拉斯維加斯友善，沒有太多脱衣舞俱樂部和飲醉酒的人，我也愛拉斯維加斯的特色；但我通常會和朋友、孩子逗留兩至三天，看演唱會或其他特別的Show，吃一頓晚餐便離開。但到澳門的人通常都是集中在賭博，賭場是片中另一個角色。在那兒住上8個星期並不容易，但也幫助到我進入Doyle這角色的世界中。澳門是一個很特別的地方，賭場全部都是20年前建成，十分之有規劃，是澳門新的一面。我在不用拍攝的時候我也到處觀光一下，到舊澳門的地方吃了些地道的食物，也愛他們保留一些舊的建築物；很有殖民地的感覺。」哥連費路也表示自己不愛賭博，在他年輕時曾玩過Blackjack（廿一點），反而愛做一些跟別人有聯繫的工作如演戲。他說自己很幸運，在畢業前我已找到工作，但也能體會到很多人現時有壓力，可能不像片中Doyle—樣，但絕對明白無錢和負債的感覺。