美國直擊｜98歲盧燕獲荷李活表揚 歐陽萬成Awkwafina開Ｐ恭賀

年屆98歲的國際著名影星盧燕（Lisa Lu），今日在荷李活星光大道獲表揚，是繼安必立（Philip Ahn）、 George Takei、李小龍、成龍和劉玉玲（Lucy Liu）等红星後，成為第13位亞裔演員獲得這國際榮譽。

盧燕在舞台、電影及電視圈工作了60多年，曾與一代影星占士史超域（James Stewart）演過對手戲，又跟尊龍（John Lone）合演1987年電影《末代皇帝溥儀》，到近年的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）等，參演作品多不勝數，可說是一位積極培育新一代的亞裔電影工作者。