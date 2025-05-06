美國直擊｜98歲盧燕獲荷李活表揚 歐陽萬成Awkwafina開Ｐ恭賀

年屆98歲的國際著名影星盧燕（Lisa Lu），今日在荷李活星光大道獲表揚，是繼安必立（Philip Ahn）、 George Takei、李小龍、成龍和劉玉玲（Lucy Liu）等红星後，成為第13位亞裔演員獲得這國際榮譽。
盧燕在舞台、電影及電視圈工作了60多年，曾與一代影星占士史超域（James Stewart）演過對手戲，又跟尊龍（John Lone）合演1987年電影《末代皇帝溥儀》，到近年的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）等，參演作品多不勝數，可說是一位積極培育新一代的亞裔電影工作者。
盧燕曾笑說從前亞裔演員只能在荷李活的白人世界內當二、三線角色，到現在有亞裔為主的節目和電影，實在不容易，也希望有更多亞裔電影人繼續參與。今早11時半，在荷李活舉行慶祝儀式，Awkwafina、《仁心仁術》（ER）女星溫明娜和90年代電影《喜福會》（The Joy Luck Club）的演員們也來支持，之後在比華利山著名的越南餐廳Crustacean內舉行私人派對，多位亞裔演員均有現身，包括宣布下月來港在紅館開騷的歐陽萬成（Jimmy O. Yang），齊齊慶祝今天是「Lisa Lu Day In Hollywood」！
特約記者Lilly Lui洛杉磯報道