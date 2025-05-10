美國直擊Netflix首映活動 《愛·死·機械人》第4季單元女主角全普通話對白

Netflix則於下星期推出第四季《愛·死·機械人》（Love Death + Robots），包括了十個單元，在荷李活的Egyptian電影院內舉行首映，也請來奧斯卡金像導演Guillermo del Toro任主持，還有擔任製作人的大衛芬查 (David Fincher)、Tim Miller和動畫師Jennifer Miller在台上接受訪問。

第四季的《愛·死·機械人》可說是打開了所有motion capture和動畫的技術的創造能力，不同的故事帶觀眾們進入喜劇、科幻、驚慄的幻想世界，今季內當中一個以木偶形式呈現的單元，靈感來自1981年Jennifer和David打算開拍一部以「Heavy Metel」為題材的科幻電影，還有David最喜愛樂隊Red Hot Chili Pepper成員Anthony Kledis、Flea、John Frusciante和Chad Smith，《星戰》系列男星John Boyega，以及喜劇演員Chris Parnell和John Olive也有助陣。至於第十集單元，是以一位女戰士用上普通話去表達的故事，相信上架後同樣話題十足。

由AppleTV+的紀錄片《七日學運：還我聽障校長！》（Deaf President Now!），描述1988年四名Gallaudet大學生為了爭取聾啞學生的權益和保障，決定抗議選舉一名有聽力的主席，該關鍵歷史事件改變了聾啞人士在社會的地位和權益。由Gallaudet畢業生Nyle DiMarco和Davis Guggenheim(lnconvenient Truth)執導，片中的歷史影像既感人又幽默，連美國前副總统戈爾也為這部紀錄片出席打氣和主持訪問活動。 由Peacock推出的人氣劇集《Poker Face》第二季則將推出；今季監製、編劇和女主角Natasha Lyonne，更請來多位著名紅星如Cynthia Erivo、「前湯嫂」姬蒂荷姆絲(Katie Holmes)、Awkwafina客串演出，另一名監製Rian Johnson更接受《am730》獨家訪問時表示，要寫劇本和安排這麼多紅星到紐約拍攝一星期的工作，就像是趕急擺放火車的路軌，隔数分火車便會駛過，速度極快！NBC也為這季劇集在宣傳方面下了不少功夫，在荷李活舉行首映和派對等活動。

至於HBO在5月則會推出由J.J. Abrams製作的劇集《Duster》；描述70年代第一名黑人FBI女偵探和一名逃離車手的破案故事，劇悄有趣和緊張，屬今個夏季串流精選之一。主角Rachel Hilson、Josh Holloway和Keith David的演出極之精彩，佈景到服飾也還原70年代風格。同時Netflix也推出一部時代感喜劇《永恆之愛》（Forever），描述一對來自不同家庭背的年輕人初戀故事，劇情全部在洛杉砂拍攝；包括著名的Farmers Market和Fairfax大道的名店街，也反映出洛杉磯南部中產階級生活的一面。 另外，諷剌現時美國移民政策的美劇《MO》，由Mohammed Amer一手編寫和主演，主角MO是一名巴勒斯坦離民在美國等待庇護；但不幸留落在墨西哥，還要偷渡回美的故事。故事除了諷刺美國政府不人道去處理偷渡者之外，也反映到在美的移民者的生活，以貼地手法感動動觀眾。

特約記者Lilly Lui洛杉磯報報道