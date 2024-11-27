美國著名喜劇泰斗Jim Abrahams 家中安詳離去 享年80歲

七十年代已出道的Jim Abrahams，是獨狂式喜劇的奠基人。

美國資名喜劇導演兼編劇Jim Abrahams，昨日於加州豪宅區Santa Monica的家中去世，享年80歲。據Jim Abrahams的兒子Joseph接受《The Hollywood Reporter 》訪問時稱，他的爸爸在家中安詳離去。 Jim Abrahams是八、九十年代著名編劇兼導演，他與Jerry Zucker和David Zucker兄弟聯合執導的《空前絕後滿天飛》(1980)，被認為是一部經典喜劇電影，而且「盡皆瘋狂」的橋段，對港產片影響甚深。《空前絕後滿天飛》當時的預算僅為350萬美元，票房收入卻達1.71億美元。

王晶 周星馳大量偷師 之後Jim Abrahams繼續與Zucker兄弟合作，為美國著名喜劇演員Leslie Nielsen，編寫了《白頭神探》及《白頭神探勇救事頭婆》兩齣電影的劇本，並在全球票房大受歡迎。此後還有戲謔《壯志凌雲》(Top Gunn)與《第一滴血》的《反斗神鷹》1、2集，全都是盡皆瘋狂戲軌，九十年代的王晶與周星馳，在他身上獲得不少創作靈感。

後來Jim Abrahams繼續在喜劇片發功，執導或撰寫了多個劇本，包括《黑幫掌門人》(1998) 和《搞乜鬼終極奪命雜作》(2006)。