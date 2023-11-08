美國連踩兩場國民節目 BTS柾國3曲打入Billboard

韓國男團防彈少年團(BTS)的Jung Kook(田柾國)，近日推出專輯《GOLDEN》，他特別到美國宣傳，出席了NBC電視台的《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，接受主持人Jimmy Fallon訪問，Jimmy指，柾國的個人單曲《Seven》，創下串流平台Spotify，播放最快破10億的紀錄，而且獲得美國唱片產業協會(RIAA)白金認證。
柾國表示，對於《GOLDEN》創下這些成就感到意外，又衷心感謝他的fans支持，談到《GOLDEN》的創作概念，他說，「由出道至今我所經歷的寶貴時間，所以專輯取名GOLDEN。」他又補充：「希望自己能成為可以駕馭任何音樂風格的歌手。」柾國還在節目中表演了新歌《Standing Next to You》。之後，柾國會在NBC的晨早清談節目《Today Show》的「Citi Concert Series」演出。
此外，在Billboard的「百強單曲榜」，柾國與澳洲rapper The Kid Laroi、倫敦drill rapper Central Cee合作的一曲《TOO MUCH》，連續2周入榜排名第93位，以他的個人單曲《3D》連續5周入榜排名第100位。在「全球200強單曲榜」，柾國個人單曲《Seven》和《3D》分別排名第10位和第23位，《TOO MUCH》排名第55位。在「全球排行榜」上，《Seven》、《3D》和《TOO MUCH》分別排名第2位、第11位和第36位，成績斐然。