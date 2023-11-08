美國連踩兩場國民節目 BTS柾國3曲打入Billboard

柾國到美國的《The Tonight Show》接受Jimmy Fallon訪問。

韓國男團防彈少年團(BTS)的Jung Kook(田柾國)，近日推出專輯《GOLDEN》，他特別到美國宣傳，出席了NBC電視台的《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，接受主持人Jimmy Fallon訪問，Jimmy指，柾國的個人單曲《Seven》，創下串流平台Spotify，播放最快破10億的紀錄，而且獲得美國唱片產業協會(RIAA)白金認證。

柾國表示，對於《GOLDEN》創下這些成就感到意外，又衷心感謝他的fans支持，談到《GOLDEN》的創作概念，他說，「由出道至今我所經歷的寶貴時間，所以專輯取名GOLDEN。」他又補充：「希望自己能成為可以駕馭任何音樂風格的歌手。」柾國還在節目中表演了新歌《Standing Next to You》。之後，柾國會在NBC的晨早清談節目《Today Show》的「Citi Concert Series」演出。