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娛樂
2023-11-08 16:33:31

美國連踩兩場國民節目 BTS柾國3曲打入Billboard

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柾國

柾國到美國的《The Tonight Show》接受Jimmy Fallon訪問。

韓國男團防彈少年團(BTS)Jung Kook(柾國)，近日推出專輯《GOLDEN》，他特別到美國宣傳，出席了NBC電視台的《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，接受主持人Jimmy Fallon訪問，Jimmy指，柾國的個人單曲《Seven》，創下串流平台Spotify，播放最快破10億的紀錄，而且獲得美國唱片產業協會(RIAA)白金認證。

柾國

首推個人專輯《GOLDEN》的柾國，成績斐然。

柾國表示，對於《GOLDEN》創下這些成就感到意外，又衷心感謝他的fans支持，談到《GOLDEN》的創作概念，他說，「由出道至今我所經歷的寶貴時間，所以專輯取名GOLDEN。」他又補充：「希望自己能成為可以駕馭任何音樂風格的歌手。」柾國還在節目中表演了新歌《Standing Next to You》。之後，柾國會在NBC的晨早清談節目《Today Show》的「Citi Concert Series」演出。

柾國

連續3曲打入Billboard，柾國成績媲美歐美一線歌手。

此外，在Billboard的「百強單曲榜」，柾國與澳洲rapper The Kid Laroi、倫敦drill rapper Central Cee合作的一曲《TOO MUCH》，連續2周入榜排名第93位，以他的個人單曲《3D》連續5周入榜排名第100位。在「全球200強單曲榜」，柾國個人單曲《Seven》和《3D》分別排名第10位和第23位，《TOO MUCH》排名第55位。在「全球排行榜」上，《Seven》、《3D》和《TOO MUCH》分別排名第2位、第11位和第36位，成績斐然。

柾國

創下K-Pop個人歌手首周銷量的紀錄的柾國，新碟大賣200萬張。

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