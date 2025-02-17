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娛樂
2025-02-17 20:48:58

美國長壽綜藝《SNL》50周年派對陣容媲美奧斯卡 Taylor抗議惡搞欠席

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影后愛瑪史東與老公出席，留意裙袋裝滿爆谷。

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荷李活社交活動，除了每年一度的大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala，未有活動盛大得過「奧斯卡入圍者午宴」。但今日在紐約舉行的NBC長壽綜藝《Saturday Night Live》(SNL)50周年派對，出席的荷李活名人超過300人，肯家是近數年最盛大的荷李活社交活動。出席名人包括積尼高遜(Jack Nicholson)、湯漢斯(Tom Hanks)、梅麗史翠普(Meryl Streep)、愛瑪史東(Emma Stone)、Miley Cyrus、Sabrina Carpenter等數之不盡的歌影視星。竟連近日鬧出性侵風波的《花邊教主》女星Blake Lively和「死侍」老公賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)也俾面出席。
 

Blake Lively與老公賴恩出席，近日她控告《痛愛完成式》拍檔男星 Justin Baldoni性騷擾。

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狄高達莊遜(Dakota Johnson)穿露全腿黑裙，超性感。

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Taylor投訴 愛瑪食爆谷

紅地氈環節最搶鏡肯定是奧斯卡影后愛瑪史東，她穿上一條紅色連身裙，手攞大桶爆谷，最特別是裙身兩邊的大袋也裝滿爆谷，傳媒笑言愛瑪攞定大量爆谷等睇直播節目時「爆肚」場面。SNL周年派對主節目是邀請各嘉賓演出直播劇，同時會嘲笑藝人的花生醜聞。
近日有報道指天后Taylor Swift經常黐實男友Travis Kelce，令他欠態未能在超級碗打出水準，最終堪薩斯酋長落敗。SNL的直播將有一場搞笑劇暗嘲Taylor，天后得知後即時向NBC投訴，要求取消這場演出，但遭到拒絕，結果Taylor未有出席這個周年派對以示抗議。
 

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Anya Taylor-Joy近日推出Apple TV新片《The Gorge》。

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梅麗史翠普今年未有作品提名各大頒獎禮。

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小天后Sabrina Carpenter近年爆紅，每有大活動也見她出席。

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