美國隊長4專訪｜夏里遜福82歲加入MCU 演總統與政治撇清關係

日前，迪士尼方面特別安排《am730》透過Zoom進行5分鐘獨家專訪，訪問年屆82歲的荷李活巨星夏里遜福（Harrison Ford），對於今次扮演總統角色卻被外界將他與特朗普扯上關係，福伯一談到政治立即劃清界線。

夏里遜福：都沒有太多挑戰，唯一的挑戰是牽涉到我的演技，或在我演繹一場戲時，我不知道你看了多少片段，但是開場你所看到的片段，都是會帶到故事的尾段，觀眾們會明白到勞士總統 （President Ross）為何會變成Red Hulk，亦可說是大家看到他的演變過程，明白到他的情況，也會令到觀眾對他給予同情。

am730：多謝Mr.Ford接受訪問，因為暫時只看了部份片段，未有看畢全片，請問今次利用電腦科技拍攝的經驗如何？有甚麼挑戰？

am730：今次你有沒有用上特技化妝？還是全部依靠電腦科技拍成這角色呢？

夏里遜福：大部份都是利用上電腦科技，也是我的演技為主，再利用電腦特技加工而成。

am730：你從影多年，我和我的家人們也是你的《星球大戰》忠實影迷，你還記得演過多少次美國總統這角色？

夏里遜福：兩次，三次？我有沒有忘記了呢？兩次，第一次是《空軍一號》，還有今次的勞士總統 。

am730：是的，你演過其他政要角色，你喜歡嗎？

夏里遜福：我很興奮有這麼多機會去演不同角色，但這一切只是在電影中的角色。今次在Marvel電影宇宙內，有很多漫畫迷會很明白勞士總統的角色，而且這角色在五至七年前已寫好，所以對現在所發生的政治完全沒有關係。