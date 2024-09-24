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娛樂
2024-09-24 20:34:19

美國饒舌天王Diddy性罪行涉嫌者眾 里安納度珍妮花性派對照曝光

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剛在荷李活走紅的里安納度(中)，2000年參加Diddy(左下)舉行的派對。

剛在荷李活走紅的里安納度(中)，2000年參加Diddy(左下)舉行的派對。

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54歲饒舌天王Diddy(原名Sean Combs)去年捲入性醜聞，多名男女指控他性虐待，FBI在今年3月突襲Diddy位於邁阿密的寓所，以涉嫌販賣人口作性交易拘捕他兩名兒子。案件更涉國家安全，美國國土安全局在本月16日闖入Diddy入住的紐約酒店將他拘捕，指他以暴力或威脅對兒童進行性販賣和賣淫，一旦罪成，Diddy將面臨終生監禁。

面臨多項控罪的Diddy，很大機會被判20年以上有期徒刑。

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藍裙者是Diddy(紅衫)女友珍妮花洛庇絲，眾人擁睡一寺，場面混濁。

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名人性派對

隨著FBIDiddy展開深入調查，他過往的生活照亦被公開。Page Six等美媒日前刊登多張Diddy昔日廣邀荷李活名人參加派對照。派對日是20007月，主題為「White Parties」，一眾派對友穿上全白服飾參加。相片所見，當年是Diddy女友的天后珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)，穿上藍色連身裙挨住Diddy合照。演出1997年《鐵達尼號》成名的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)也是被邀之列。另外，Diddy2007年另一個白色派對也有大家熟悉的嘉賓，包括天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)、名媛Paris HiltonKim Kardashian等。美媒指，Diddy舉行的派對也涉及性活動，所以曾參與派對的名人也是FBI的重點調查對象，他們將會被傳召問話。

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天后瑪麗嘉兒也在2007年參加Diddy派對。

天后瑪麗嘉兒也在2007年參加Diddy派對。

Diddy用香檳淋落兩女身上，警方指他此舉是虐待行為，但Diddy否認。

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兩名裸女在泳池攬住一名男性，相片引證派對「絕不乾淨」。

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HSI(國家安全調查局)早前闖入Diddy寓所搜證。

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