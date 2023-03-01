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娛樂
2023-03-01 11:42:29

美國黑幫投身做YouTuber 自爆曾挾四大天王上飛機去賭場開騷

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四大天王於90年代爆紅，有前黑幫人士稱曾挾他們上飛機到美國登台。

由美國退休華籍警員及前華人幫派成員開設的YouTube頻道「Chinatown Gang Stories」(華埠黑幫故)，不時在頻道分享昔日江湖故事。

退休華籍警員梅國威及前黑幫成員，綽號「大頭」的徐仕煌(Jimmy Tsui)在其中一條短片提及黑幫新X安涉獵香港娛樂圈，稱當地大部份演唱會都是由新X安美國分支做搞手，「每一個嚟(美國)做演唱會，十個有七個都係老新，一個大牌歌星唱一場都二、三十萬，如果唱兩場show，就要揼成嚿，邊個肯俾？」

大頭(左)與梅國威在頻道大談昔日江湖情仇。(Youtube影片截圖)

唱完即現金找數

他提到當年社團的大佬經常捉走大牌歌星到美國登台，當中包括四大天王。大頭說︰「當時全部都係大佬挾佢哋上機，四大天王嗰啲，未上機已經要收一半訂金，現兜兜，如果唔係唔肯上機。嗰時大牌歌星，臨開騷唔肯上機，咪打俾老新夾佢哋上機。我哋從未爭佢哋錢，全部完騷後數晒錢俾佢哋。」他稱要拿賭場一個騷來做，一定要跟賭場關係很好，所以只得黑社會及出名的賭客。他指賭場可以分毫不收租場費，甚至提供資金，但一定要確保至少有一萬人入場，而且不能超支，收入扣除支出之後，便可以自己袋。

「大頭」稱經他手做過的演唱會歌手數目不少，而他主力會做「保標」。他指三線歌手多做二千人場，而且黑幫賺的錢較多，相反一線歌手做的演唱會只得賭場賺錢，所以黑幫人多愛做三線歌手的演唱會。

大頭聲稱曾為許冠傑、張學友等擔任「保鏢」工作。

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