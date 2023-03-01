美國黑幫投身做YouTuber 自爆曾挾四大天王上飛機去賭場開騷

四大天王於90年代爆紅，有前黑幫人士稱曾挾他們上飛機到美國登台。

由美國退休華籍警員及前華人幫派成員開設的YouTube頻道「Chinatown Gang Stories」(華埠黑幫故事)，不時在頻道分享昔日江湖故事。

退休華籍警員梅國威及前黑幫成員，綽號「大頭」的徐仕煌(Jimmy Tsui)在其中一條短片提及黑幫新X安涉獵香港娛樂圈，稱當地大部份演唱會都是由新X安美國分支做搞手，「每一個嚟(美國)做演唱會，十個有七個都係老新，一個大牌歌星唱一場都二、三十萬，如果唱兩場show，就要揼成嚿，邊個肯俾？」