美國黑幫YouTuber自爆帶香港男星搵韓妹 有香港演員疑拒拍戲被打

由美國退休華籍警員及前華人幫派成員開設的YouTube頻道「Chinatown Gang Stories」(華埠黑幫故事)，近日有兩條短片就提到香港娛樂圈，其中更開名大談鄧光榮及成奎安，並大爆曾有藝人因拒絕為黑幫拍電影，而被人打到接拍。 知名藝人在韓國出晒名 退休華籍警員梅國威及前黑幫成員、綽號「大頭」的徐仕煌(Jimmy Tsui)，在片中分享黑幫涉獵娛樂圈的所見所聞。八、九十年，黑社會入侵香港娛樂圈，「大頭」指這是「最光輝的日子」，也是娛樂圈最風花雪月的時間。他說︰「有一個好出名，歌、影、視好出名嘅明星，佢嚟到美國時，我帶佢去玩。有一次見佢喺度打緊麻雀，就捉住我話去搵女仔玩。佢同另一個出名影視，但歌唔出名嘅，就一齊上韓國揼骨場，當然係我睇嘅場。未去之前，佢問『有冇人識我㗎？一陣有人識我咪死？』我話上面冇唐人，嗰個年代只得韓妹同馬拉妹，個場仲要百分百韓妹嚟，我都唔知佢喺韓國名氣有幾大，同佢講話上面全部韓國人，冇人識你。點知上去一開門，啲女已經嗌佢個名！」他指那位明星最後也玩得很開心，事後再三叮囑叫那些韓國囡囡千萬別爆出來。

做過藝人又是練馬師 他又提到，那個年代有位過氣的二線明星，也頗有名，但對方沒做藝人之後，轉做練馬師。「有次佢過到嚟，問我有冇辦法拎50磅大麻，佢話有用。之後我再問佢要咩質素，佢就話普通就得，佢又唔似食大麻，後尾佢同我講番，係啲馬食完大麻會跑快啲。」他稱那個年代有很多藝人吸食大麻，當中包括不少天王巨星，有些已不在人世，亦有些仍在生，他親自把「貨」送到他們手上。「基本上，我接觸咁多個明星，十個入面至少有6個都係『玩嘢』(指吸食毒品)，有好多都係臨開場前要『high』，如果唔係佢哋唔夠氣唱歌。」

拍《血洗唐人街》得罪紐約黑幫 「大頭」指已故藝人「大傻」成奎安是西貢話事人，自言與他非常相熟，更大爆對方非常怕老婆，每次收到老婆電話，便會急急交人。他表示當年藝人到美國拍戲，一定要經過黑幫堂口批准，並聲稱已故藝人鄧光榮早年到美國拍攝《血洗唐人街》，美國多個黑幫認為他的電影是侮辱了唐人街，要對方給予大利是予不同堂口及道歉。 另一宗事件，他稱當時的女友曾到片場看拍戲，但這名明星就衰媾女︰「佢俾晒電話、卡片叫我條女上去佢酒店話試鏡，我條女俾佢個卡片我，我就帶人上去，當時呢位明星旁邊個人係之前當差，之後先再做明星，跟住問佢想玩乜？呃試鏡，而當過差嘅明星走嚟講對唔住，最後封大利是先放過佢。之後佢哋喺唐人街拍戲，就俾人掃晒啲攝影機，但得罪咗邊個就唔知。嗰個年代，香港娛樂圈嚟紐約拍戲，一定要封大利是俾咁多個堂口，否則唔會俾佢哋拍。」