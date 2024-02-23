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娛樂
2024-02-23 10:45:35

美國36歲成人片女星家中輕生　疑不堪網上言論致受情緒困擾

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美國36歲成人片女星家中輕生　疑不堪網上言論致受情緒困擾

美國成人片演員卡格妮（Kagney Linn Karter）有着傲人身材，在IG上也擁有74.7萬粉絲，但20日驚傳她陳屍家中，享年36歲。

2019年遷居鑽研鋼管舞

據悉，卡格妮生前曾以歌唱、演戲進入演藝圈，在2008年與經紀人的意見分歧後，選擇拍攝成人片，還曾被提名成人影片新聞獎。但幾年過後亮麗的形象下滑，也有許多網友對她酸言酸語，最終導致心理疾病。

俄亥俄州的2間健身房主理人瑞秋（Rachel）和梅根（Megan）回顧與卡格妮相識的過程，表示她在2019年搬到俄亥俄州鑽研鋼管舞，在人生地不熟的情況依然展現工作上的熱情：「就好像她從一開始就是工作室的一份子」。卡格妮在學習一段時間後決定自己創業，設立鋼管舞工作室。

親友悲痛籌資喪葬費

瑞秋和梅根表示，即使卡格妮長期面對心理健康的問題，仍然展現其敬業的精神，她認真教學的態度令員工及學生印象深刻。但她們在2月7日與卡格妮上了最後一堂課，約2周後就接獲她在家中輕生的消息，令人十分不捨。

而親友們在網站GoFundMe設立募資頁面，替卡格妮的母親籌集葬禮費用，原本預計要籌集8,000美元（約6.26萬港元），而目前已募資到14,917美元（約11.7萬港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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