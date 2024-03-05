美國Billboard 200強奪冠 TWICE：夢想成真感謝fans

出道9年的TWICE，演藝生涯經歷高高低低，近年開始專注海外市場的她們，得知《With YOU-th》在最新一期Billboard 200強專輯榜上取得冠軍後，她們首先想到的就是向一直以來支援和熱愛的fans群體ONCE(TWICE暱稱)表達由衷的謝意，「今年將是我們迎接出道十周年，能夠取得這樣的成就，完全歸功於ONCE們。」

韓國女團TWICE，上月發行第13張迷你專輯《With YOU-th》，昨日在美國Billboard 200強排行榜奪冠，她們今日透過經理人JYP娛樂感謝fans支持，令《With YOU-th》於Billboard登頂。TWICE表示：「這是夢想成真的時刻，我們們感到非常幸福並心存感激。」

TWICE於2020年，憑藉著她們第9張迷你專輯《MORE & MORE》，首次登上Billboard 200強專輯榜的第二名，之後專輯都打入了榜單，這次《With YOU-th》是她們最好的成績。根據Hanteo Chart數據，《With YOU-th》的首周銷量達106.36萬張，在美國一周就賣了9.5萬張，創下她們自身最高銷量紀錄。

而TWICE正在全球27個國家和地區，展開她們第5次世界巡演《READY TO BE》，她們將在本月和7月分別在美國和日本舉行演唱會。這次Billboard 稱冠，無疑為她們巡演注入更多動力和喜悅。