美國MR.BIG相隔5年來港開騷 盧巧音孖老公把握機會睇最後一次巡唱

美國殿堂級重型搖擺組合MR.BIG，最後一次的世界巡迴演唱會《The BIG Finish World Tour Live in Hong Kong》，香港站已於7月31日假灣仔修頓場館圓滿結束，吸引近2000名樂迷捧場。香港藝人盧巧音（Candy）與丈夫兼Kolor成員蘇浩才（Sammy）、太極樂隊的鄧建曞（Joey Tang）帶同兒子及兒子好友，專程前來捧場。

MR.BIG主音Eric Martin 、 結他手Paul Gilbert、低音結他手Billy Sheehan，以及鼓手Nick D'Virgilio在個唱中段交換位置演出，Eric彈低音結他手、Nick當上結他手、Paul成為鼓手，Billy則負責唱歌，令粉絲大為驚喜。之後成員輪流玩Solo，展現出道35年的演湊功力，掀起全晚高潮。Nick是樂隊長期音樂夥伙，今次他加盟MR.BIG世界巡迴演唱會，是為代替於2018年因帕金遜病離世的成員Pat Torpey。

今次是MR.BIG相隔5年再度來港演出，個唱歷時約兩半小時，以歌曲《Addicted to That Rush》揭開個唱序幕，全晚演唱20多首名曲，包括經典歌曲《Daddy, Brother, Love, Little Boy》、《To Be With You》及《Wild World》等等，掀起粉絲集體回憶。

做手勢冧香港fans

主音Eric見台下樂迷反應熱烈，大讚香港粉絲「Beautiful」，他感謝香港粉絲，並不時走近台邊與粉絲近距離接觸，又將他使用過的結他撥片（pick）送給香港粉絲，還拿出手機拍下現場情況。演唱會尾聲，粉絲不願離開，氣氛高漲。Billy表示很愛香港、很愛香港的粉絲，他們很榮幸能去到許多美麗的城巿演出，永遠不會忘記在香港的回憶，希望有機會再次跟大家見面，他離台前還做出「心心手勢」，十分鬼馬。

MR.BIG完成香港站的演出後，會移師到台北、新加坡、曼谷、馬尼拉等地開騷。明年初會進行南美洲、歐洲和美國的演出。