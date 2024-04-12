美女廚房｜椋名凜當5寶媽大仔已升中　愛心便當平反地獄廚神稱號

TVB節目《美女廚房》令唔少女星廚藝「見光死」，周秀娜、GEM等都被封為地獄廚神，其中一位當年來港搵食嘅日本女星椋名凜，喺節目度煮過臭豆辣椒蝦同埋喇沙米粉，搞到一眾觀眾同主持掩鼻兼雞飛狗走，真係隔住個mon都聞到臭。 鄭中基隔住口罩試食 事隔15年，椋名凜原來已經返日本生活，仲成為5個小孩的媽媽。早前日本開學日，椋名凜同大仔影相放上IG，唔經唔覺椋名凜大仔都升中學！開學當日，椋名凜就好似其他日本媽咪咁，以端莊打扮出席開學禮，阿仔亦著上整齊西裝，似乎有媽咪咁高。

今年44歲嘅椋名凜，2005年前後來港發展，不時以性感造型示人。2007年獲邀上《美女廚房II》做嘉實，煮出綠色嘅喇沙米粉「技驚四座」，主持鄭中基抵死到隔住口罩試食，現場觀眾食完立即衝去廁所嘔，甚至有傳主持之一梁漢文同另一名觀眾因為試食搞到食物中毒

錄影完已經喊住走 多年之後，鄭中基拍片講返當年情況，佢話自己喺節目中太苛刻，錄影完想同椋名凜道歉，但對方已經喊住走，而且當日係椋名凜生日，令佢更感內疚，於是多年後拍片向椋名凜公開道歉。