美少年之戀CP合體 馮德倫再遇吳彥祖現身紐約時裝周

Stephen與Daniel相識近30年，原來這趟紐約之旅是他們相識以來首次一同欣賞時裝騷，這次更是Daniel人生首次獲邀出席睇騷，老友聚首相當愉快。Stephen說：「今次好開心同榮幸能夠出席Ralph Lauren嘅時裝騷，亦都唔係第一次嚟到美國參加呢個品牌嘅活動，其實每個地方都有唔同特色，今次喺The Hamptons呢個地方開騷，我都係第一次嚟呢度，我知道呢個地方係好多人嚟渡假、天氣好好、陽光海灘嘅地方。我經常都會出席時裝騷，今次同好朋友Daniel一齊參加，聽講佢係第一次睇時裝騷，我都好surprise，有多個朋友傾偈都好開心。」而不少網民看到兩男神合體，留言勁呼二人靚仔，還有不少人留言：「美少年之戀合體！」Daniel透露今次睇騷感覺超級興奮：「因為咁大個第一次睇國際性嘅時裝騷，好開心同老友Stephen一齊，我哋已經有差不多30年嘅友情，所以一知道可以一齊參加真係好開心。」兩人當年顏值巔峰合演同志電影《美少年之戀》，如今再次同框令影迷回憶返晒嚟！