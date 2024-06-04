美心妹妹悼念《愛我請留言》狗拍檔 Celine楊鎧凝：009離開了記起一些童年回憶

15歲「美心妹妹」Celine楊鎧凝目前留學日本九州，不時在Facebook及IG分享生活點滴，日前她出po悼念昔日合作的狗明星「009」，並貼出當年在TVB劇集《愛我請留言》中的照片及片段，令網民大嘆懷念。
Celine楊鎧凝當年除了拍廣告成功入屋外，更曾參演2014年播出的TVB劇《愛我請留言》，跟黃浩然、黃翠如合作，Celine在劇中飾演的「樂悠悠」甚得劇迷歡心，她亦與動物明星009有不少戲份，對於舊拍檔踏上彩虹橋，Celine在社交網留言：「知道009離開了的消息，又記起了一些童年記憶，每次在片場你要走的時候我都會喊。同埋你的眼睛係會說話的。希望您在另外一個世界都要開開心心。因為在我的心目中009永遠都是開心的。」之後，Celine再貼於10年前在TVB的YouTube頻道上載的《愛我請留言》片段，5分鐘影片的觀看紀錄接近約100萬大關，最後她再寫上「永遠懷念您009」。
黃翠如悼粉絲
日前，黃翠如也在IG上載一張《愛我請留言》跟009的劇照，寫道：「想起了那些日子，你乖乖地陪着我過了很多個夜晚，總是傻傻地看着我，給我很多甜。謝謝你我們的Tiger仔，謝謝你我們的009，您們也超額完成了任務，願祝福降予您們的家人，再見了。」同時，黃翠如亦在貼文上分享跟患有肌肉萎縮症的粉絲凌子軒（Tiger）之合照，她留言：「記憶隨身，這幾天一點一點回憶湧上心頭。想起了你的媽媽爬在椅子上，跟你一起用愛和生命練習攝影；然後你很努力走多一次春夏秋冬送了給家人。子軒，是你告訴我甚麼是真正的勇敢。」黃翠如去年5月為熱愛攝影的Tiger擔任模特兒，一圓Tiger希望為偶像拍照的夢想，傷感悼念病逝的Tiger仔。