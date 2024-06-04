美心妹妹悼念《愛我請留言》狗拍檔 Celine楊鎧凝：009離開了記起一些童年回憶

15歲「美心妹妹」Celine楊鎧凝目前留學日本九州，不時在Facebook及IG分享生活點滴，日前她出po悼念昔日合作的狗明星「009」，並貼出當年在TVB劇集《愛我請留言》中的照片及片段，令網民大嘆懷念。

Celine楊鎧凝當年除了拍廣告成功入屋外，更曾參演2014年播出的TVB劇《愛我請留言》，跟黃浩然、黃翠如合作，Celine在劇中飾演的「樂悠悠」甚得劇迷歡心，她亦與動物明星009有不少戲份，對於舊拍檔踏上彩虹橋，Celine在社交網留言：「知道009離開了的消息，又記起了一些童年記憶，每次在片場你要走的時候我都會喊。同埋你的眼睛係會說話的。希望您在另外一個世界都要開開心心。因為在我的心目中009永遠都是開心的。」之後，Celine再貼於10年前在TVB的YouTube頻道上載的《愛我請留言》片段，5分鐘影片的觀看紀錄接近約100萬大關，最後她再寫上「永遠懷念您009」。