美心妹妹Celine九州升學大唱日文歌 與新同學打成一片似拍寶礦力廣告

「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）3歲時因拍攝廣告而走紅，其後更踩入電視圈參與TVB《愛我請留言》、《陪着你走》等多套劇集拍攝，大受歡迎。其後，Celine 為專注學業而淡出幕前；轉眼間Celine 已經15歲，日前她在社交網透露已赴日本九州升學，並分享多張在當地的照片，畫面十足緊拍寶礦力廣告一樣。
Celine在港時就讀中華基督教會基道中學，做過風紀和班長，多才多藝，除了操得一口流利日語，更有學壘球、芭蕾舞、鋼琴、溜冰等；去年，她曾透露因疫情影響，在家中跟爸爸學習日文，並考獲日語能力N2的證書，相當厲害。
6天融入當地生活
已經開學的Celine連日來在社交網大曬日本的校園點滴，她先貼出穿上校服裙打鞦韆的照片，寫道：「已經開咗學啦！睇吓我哋係有櫻花樹啊！真係好開心，可能之後都會冇乜時間post相，因為喺度太開心啦！#日本留學生 」；昨日(12日)她再帖文大讚：「呢間學校真係好正！今日去遠足，真係超級好玩，一到識新朋友一度行」，這天見穿上體育服的Celine已經認識了一班新同學，並打成一片，她們一邊唱日文歌一邊跑跑跳跳，Celine大曬一口流利日文，玩得非常開心，其後幾個女仔更一齊吃便當，看來僅抵日本6天的她，已經融入了當地的生活。