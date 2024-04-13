美心妹妹Celine九州升學大唱日文歌 與新同學打成一片似拍寶礦力廣告

「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）3歲時因拍攝廣告而走紅，其後更踩入電視圈參與TVB《愛我請留言》、《陪着你走》等多套劇集拍攝，大受歡迎。其後，Celine 為專注學業而淡出幕前；轉眼間Celine 已經15歲，日前她在社交網透露已赴日本九州升學，並分享多張在當地的照片，畫面十足緊拍寶礦力廣告一樣。

Celine在港時就讀中華基督教會基道中學，做過風紀和班長，多才多藝，除了操得一口流利日語，更有學壘球、芭蕾舞、鋼琴、溜冰等；去年，她曾透露因疫情影響，在家中跟爸爸學習日文，並考獲日語能力N2的證書，相當厲害。