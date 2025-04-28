美心妹妹Celine日本high tea笑對地震預言 爆日本同學真實反應

日本網絡早前瘋傳「4月26日東京會發生8.3級大地震」的預言」，令不少視日本為「鄉下」的香港人感到擔憂，而正在日本讀書的「美心妹妹」Celine楊鎧凝則淡定對待大地震預言，在4月26日下午2時許，更到餐廳悠閒地歎下午茶，更在社交網站留言表示：「多謝各位fans關心， 14：58分完全無8.3級大地震呀。 我仲喺餐廳high tea緊😜。」

不過，網上仍有許多關於日本將發生大地震的傳言，而Celine亦表示「還有嗰個7月5號預言」，但她指出許多當地人根本不知道，「其實好多日本同學都唔知有個咁嘅預言，反而喺香港成為熱門話題（黑人問號）😂😂。Anyway 日本成日有地震演習，我會萬事小心㗎喇😜❤️」。

網民讚美心妹妹淡定

網民對於Celine表現淡定表示安慰，又指最重要是注意安全，「好！大家都唔想地震，造成大災害！！😔」。