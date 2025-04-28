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娛樂
2025-04-28 11:20:50

美心妹妹Celine日本high tea笑對地震預言 爆日本同學真實反應

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美心妹妹Celine楊鎧凝身處日本 笑對東京地震預言 爆日本人真實反應

美心妹妹Celine楊鎧凝身處日本 笑對東京地震預言 爆日本人真實反應

日本網絡早前瘋傳「4月26日東京會發生8.3級大地震」的預言」，令不少視日本為「鄉下」的香港人感到擔憂，而正在日本讀書的「美心妹妹」Celine楊鎧凝則淡定對待大地震預言，在4月26日下午2時許，更到餐廳悠閒地歎下午茶，更在社交網站留言表示：「多謝各位fans關心， 14：58分完全無8.3級大地震呀。 我仲喺餐廳high tea緊😜。」

不過，網上仍有許多關於日本將發生大地震的傳言，而Celine亦表示「還有嗰個7月5號預言」，但她指出許多當地人根本不知道，「其實好多日本同學都唔知有個咁嘅預言，反而喺香港成為熱門話題（黑人問號）😂😂。Anyway 日本成日有地震演習，我會萬事小心㗎喇😜❤️」。

網民讚美心妹妹淡定

網民對於Celine表現淡定表示安慰，又指最重要是注意安全，「好！大家都唔想地震，造成大災害！！😔」。

美心妹妹楊鎧凝指日本經常有地震演習，她亦會萬事小心。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝冷靜應對日本地震預言。（facebook@Celine 楊鎧凝） 「美心妹妹」Celine楊鎧凝在日本學校第一個獎狀，上年上學出席率100％。（facebook@Celine 楊鎧凝）

美心妹妹指「好多日本人都唔知道」地震預言

Celine回覆表示關於地震預言「好多日本人都唔知道」，但是「日本每個月都會地震， 每個區役所都會有避難指引，3.11後都會計埋如果有九級地震海嘯的模擬數據，同埋逃生路線」。她指有很多香港朋友過去兩個月都不斷WhatsApp問她會否擔心？但她相當淡定，「我住喺日本都好驚訝點解香港每日都會講地震呢個topic？有啲朋友仲叫我即刻返香港，其實唔會為咗一個預言就貿然返香港囉」。

Celine指出，如果日本政府有出正式的地震警告，當然會作出考慮，「但係而家係唔驚嘅。而家日本政府嘅警告係未來30年有80%有機會發生， 我睇啲HK新聞好都係mix up咗個預言話係7月5號發生，有啲啼笑皆飛嘅感覺，就係咁喇」。

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實體地圖及Google Map截圖應對地震

現年16歲的Celine正在日本福岡留學，本月2日日本鹿兒島曾發生6.0級地震，當時Celine回應香港傳媒時表示未有感受到震動，但指一旦地震時，可能會停電或手機網絡受影響，提醒港人有3個方法可以自救，包括在機場或酒店索取實體地圖傍身、記下緊急電話及酒店地址，以及帶備適量現金，另外可以在Google Map打「避難場所」，可先找出附近避難場所位置和路線，並且截圖保存，以備不時之需。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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