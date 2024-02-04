美斯訪香港｜湯令山打頭陣姜神再合體 鄧紫棋跟碧咸合照索簽名自肥

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，並於今日(4日)下午4時與港隊進行表演賽。今次大會請來湯令山名Gareth. T、MIRROR的姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)及鄧紫棋G.E.M.擔任表演嘉賓。

湯令山打頭陣 下午2時30分，湯令山西裝骨骨出場，以《勁浪漫超溫馨》及《緊急聯絡人》為球賽揭開序幕。其後大會再邀碧咸出場，全場狂呼。接著有姜濤出場跳唱其新歌《黑月》及 Anson Lo跳唱《On》，最後二人合唱MIRROR的《RUMOURS》。

G.E.M. 瘋狂自肥 G.E.M.的表演環節將安排在頒獎時間，她穿上粉紅球衣出場跟碧咸打招呼，她拿出箱頭筆給對方邀請他在她的波衫上簽名，之後她更拿出手機跟碧咸自拍兼擁抱，瘋狂自肥，令不少人大為羨慕！

梁朝偉劉嘉玲手拖手 其後碧咸走到另一邊，梁朝偉與劉嘉玲手拖手進場，他們的好友上山詩納緊隨其後，全場歡呼。梁朝偉與劉嘉玲跟碧咸閒聊，之後梁朝偉先跟碧咸合照，再與劉嘉玲一齊三人合照。大會再安排設計Victoria Tang一家跟碧咸拍照傾偈。