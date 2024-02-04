美斯訪香港｜美斯無落場碧咸被噓爆G.E.M.壓軸出場 網民︰變了大型追悼會

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，今日(4日)下午在大球場與香港聯賽選手隊踢表演賽，最後由國際邁阿密以4︰1大勝香港隊。不過，美斯沒有落場，僅得兩名前巴塞球員佐迪艾巴、布斯基斯跟港隊較量。

由於不少球迷一心入場看美斯，不少人嬲到球賽未完已離場，而碧咸在完場後致辭時，全場報以噓聲。可能連碧咸都知大家不滿，當現場主持打算說話時，碧咸示意稍候一陣，現場觀眾仍然噓爆，不夠半分鐘，碧咸才再發言。