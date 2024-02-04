熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-04 19:22:58

美斯訪香港｜美斯無落場碧咸被噓爆G.E.M.壓軸出場 網民︰變了大型追悼會

分享：

G.E.M.壓軸出場，但因為美斯沒有落場，令不少球迷離場。

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，今日(4)下午在大球場與香港聯賽選手隊踢表演賽，最後由國際邁阿密以41大勝香港隊不過，美斯沒有落場，僅得兩名前巴塞球員佐迪艾巴、布斯基斯跟港隊較量。

由於不少球迷一心入場看美斯，不少人嬲到球賽未完已離場，而碧咸在完場後致辭時，全場報以噓聲。可能連碧咸都知大家不滿，當現場主持打算說話時，碧咸示意稍候一陣，現場觀眾仍然噓爆，不夠半分鐘，碧咸才再發言。

美斯到最後都未有上陣。(林靄怡攝)

碧咸未發言時，全場噓爆。

G.E.M.出場觀眾嬲到離場

在場不少球迷不滿兼離場，大會此時安排G.E.M.鄧紫棋出場壓軸表現。由於會場有近4成人離開，因此直播畫面可見到有不少吉位，而G.E.M.依舊笑容滿面唱出《Amazing Grace》及以西班牙語唱出她的作品《Gloria》。當G.E.M. 唱《Amazing Grace》時，大會直播多次影住碧咸神色凝重在看。雖然看不到美斯，但仍見到有不少人舉機拍下G.E.M.的演出環節。

網民形容G.E.M.的歌聲是永遠懷念碧咸。

網民︰變咗大型追悼

有網民留言說︰「阿gem係咪諗住用自己歌聲完結呢場戰」、「4000$只可以說服自己睇GEM」、「牙gem 追悼水」、「變咗大型追悼」、「全日最精彩環」、「散哂場先黎表演, 仲要唱amazing grace, X個諗出」、「悼念全場走」、「悼念38000 條水」、「無可否認GEM比開場前既表演水準高好」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受