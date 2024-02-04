美斯訪香港｜美斯無落場碧咸被噓爆G.E.M.壓軸出場 網民︰變了大型追悼會

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，今日(4日)下午在大球場與香港聯賽選手隊踢表演賽，最後由國際邁阿密以4︰1大勝香港隊。不過，美斯沒有落場，僅得兩名前巴塞球員佐迪艾巴、布斯基斯跟港隊較量。
由於不少球迷一心入場看美斯，不少人嬲到球賽未完已離場，而碧咸在完場後致辭時，全場報以噓聲。可能連碧咸都知大家不滿，當現場主持打算說話時，碧咸示意稍候一陣，現場觀眾仍然噓爆，不夠半分鐘，碧咸才再發言。
G.E.M.出場觀眾嬲到離場
在場不少球迷不滿兼離場，大會此時安排G.E.M.鄧紫棋出場壓軸表現。由於會場有近4成人離開，因此直播畫面可見到有不少吉位，而G.E.M.依舊笑容滿面唱出《Amazing Grace》及以西班牙語唱出她的作品《Gloria》。當G.E.M. 唱《Amazing Grace》時，大會直播多次影住碧咸神色凝重在看。雖然看不到美斯，但仍見到有不少人舉機拍下G.E.M.的演出環節。
網民︰變咗大型追悼會
有網民留言說︰「阿gem係咪諗住用自己歌聲完結呢場戰爭」、「4000$只可以說服自己睇GEM」、「牙gem 追悼水魚」、「變咗大型追悼會」、「全日最精彩環節」、「散哂場先黎表演, 仲要唱amazing grace, 邊X個諗出黎」、「悼念全場走晒」、「悼念38000 條水魚」、「無可否認GEM比開場前既表演水準高好多」。