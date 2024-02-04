熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-04 20:00:26

美斯訪香港｜美斯無落場網民大叫勁過JPEX騙案 林作︰希望警方盡快採取行動

分享：

林作一早表明不會入場看，因此沒有成為「苦主」。

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，今日(4)下午在大球場與香港聯賽選手隊踢表演賽，最後由國際邁阿密以41大勝香港隊。不過，美斯沒有落場，不少網民非常不滿，不但叫回水，更形容是最大型的詐騙案，勁過JPEX事件。

林作一向是足球迷，但今次沒有因為美斯而入場。

林作︰串謀詐騙

林作在社交平台上載影片留言問︰「Scam? Pretty embarrassing for tatler and hk, no?」中文意思大約為「騙局？對Tatler 和香港來說不是很尷尬嗎？」本身是球迷的林作回覆本報表示︰「直頭係串謀詐騙！希望警方盡快採取行動！幾萬苦主在場內，依家第一時間要追查波飛資金去向！」他表示很多球迷都精神受損，「要求回水！而且係賠償，唔係淨係波飛，依家係被假希望騙錢，俾番錢都依然不能夠親眼目睹美斯踢波！」

其後他出PO說︰「可能係香港足球史上最大嘅騙案，本人宣佈，即時開始聯絡各路現場球迷，組成『香港反足球詐騙大聯盟』，誓要討回公道。38000個苦主，我唔信有一個對今日經歷感到收貨。後續將會持續update大家。想加入苦主聯盟、告訴我你們有多生氣的，請DM

林作未有入場

林作在比賽開始前曾出PO表示不會入場看，「我足球偶像是恩沙基，但當今現役球員的最愛，也確實是美斯。但我不願意花時間看一場沒有比賽意義的表演賽。我完全明白各位去現場看比賽的球迷的心聲的，也確實很覺得美斯真的是一代球王。但我不知道現場看到他又有什麼很大意義。表演賽係有幾『表演』，我想大家也明白

林作未有入場，今次不用做苦主。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受