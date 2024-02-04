美斯訪香港｜美斯無落場網民大叫勁過JPEX騙案 林作︰希望警方盡快採取行動

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，今日(4日)下午在大球場與香港聯賽選手隊踢表演賽，最後由國際邁阿密以4︰1大勝香港隊。不過，美斯沒有落場，不少網民非常不滿，不但叫回水，更形容是最大型的詐騙案，勁過JPEX事件。

林作一向是足球迷，但今次沒有因為美斯而入場。

林作︰串謀詐騙

林作在社交平台上載影片留言問︰「Scam? Pretty embarrassing for tatler and hk, no?」中文意思大約為「騙局？對Tatler 和香港來說不是很尷尬嗎？」本身是球迷的林作回覆本報表示︰「直頭係串謀詐騙！希望警方盡快採取行動！幾萬苦主在場內，依家第一時間要追查波飛資金去向！」他表示很多球迷都精神受損，「要求回水！而且係賠償，唔係淨係波飛，依家係被假希望騙錢，俾番錢都依然不能夠親眼目睹美斯踢波！」

其後他出PO說︰「可能係香港足球史上最大嘅騙案，本人宣佈，即時開始聯絡各路現場球迷，組成『香港反足球詐騙大聯盟』，誓要討回公道。38000個苦主，我唔信有一個對今日經歷感到收貨。後續將會持續update大家。想加入苦主聯盟、告訴我你們有多生氣的，請DM我」