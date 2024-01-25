美斯訪香港｜G.E.M鄧紫棋相隔6年再來港表演 最貴門票炒至二萬元

由阿根廷球王美斯(Lionel Messi))領軍的美職球隊國際邁阿密美職聯球會 (Inter Miami CF)將於2月4日在香港大球場跟香港隊進行表演賽，屆時除可欣賞球王美斯獻技，球會聯合班主之一碧咸(David Beckham)亦會亮相。早前有傳MIRROR成員姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)將擔任表演嘉賓，今日大會確認「姜神」演出外，更同時宣布國際級樂壇天后鄧紫棋G.E.M.和本身是忠實球迷的獨立歌手Gareth T.亦會加入表演陣容。G.E.M已表示屆時會演唱西班牙歌，說不定會與美斯以西班牙語交流。

G.E.M與鏡仔同場 門票炒貴4倍 消息公布後，本來美斯、姜濤和Anson Lo陣容已經令不少粉絲加入搶飛行列，如今加入G.E.M.，門票炒賣情況更嚴重。由於G.E.M.最近一次在香港表演是去年擔任周興哲演唱會嘉賓，而公開售票的個人演出是2017年的中環海濱音樂節，相隔逾6年再來港作公開表演，不少G.E.M.歌迷都期待再見偶像的風彩，據知最貴$4,880門票被炒至二萬元一張，可謂一票難求。