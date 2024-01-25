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娛樂
2024-01-25 12:35:01

美斯訪香港｜G.E.M鄧紫棋相隔6年再來港表演 最貴門票炒至二萬元

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G.E.M鄧紫棋相隔5年再來港表演，不少粉絲都引頸以待。

G.E.M鄧紫棋相隔5年再來港表演，不少粉絲都引頸以待。

由阿根廷球王美斯(Lionel Messi))領軍的美職球隊國際邁阿美職聯球會 (Inter Miami CF)將於24日在香港大球場跟香港隊進行表演賽，屆時除可欣賞球王美斯獻技，球會聯合班主之一碧咸(David Beckham)亦會亮相。早前有傳MIRROR成員姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)將擔任表演嘉賓，今日大會確認「姜神」演出外，更同時宣布國際級樂壇天后鄧紫棋G.E.M.和本身是忠實球迷的獨立歌手Gareth T.亦會加入表演陣容。G.E.M已表示屆時會演唱西班牙歌，說不定會與美斯以西班牙語交流。

MIRROR成員姜濤將於美斯訪港的表演賽中，擔任表演嘉賓。 Gareth T將於美斯訪港的表演賽中，擔任表演嘉賓。 MIRROR成員盧瀚霆將於美斯訪港的表演賽中，擔任表演嘉賓。 由阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密，2月4日在香港大球場跟香港聯賽選手隊作表演賽。 由阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密，2月4日在香港大球場跟香港聯賽選手隊作表演賽。

G.E.M與鏡仔同場 門票炒貴4倍

消息公布後，本來美斯、姜濤和Anson Lo陣容已經令不少粉絲加入搶飛行列，如今加入G.E.M.，門票炒賣情況更嚴重。由於G.E.M.最近一次在香港表演是去年擔任周興哲演唱會嘉賓，而公開售票的個人演出是2017年的中環海濱音樂節，相隔逾6年再來港作公開表演，不少G.E.M.歌迷都期待再見偶像的風彩，據知最貴$4,880門票被炒至二萬元一張，可謂一票難求。

G.E.M鄧紫棋曾獲美斯本尊以微博帳戶俾Like G.E.M去年發布《啓示錄》西班牙語版《Revelación》

G.E.M與美斯早有淵源

其實鄧紫棋G.E.M.與美斯早有淵源，她在2022年世界盃舉行期間曾翻唱西班牙歌曲《Way Maker》，獲美斯本尊以微博帳戶俾Like，令G.E.M.開心不已，立即出story分享喜悅，同時也讓她打入西班牙市場。去年7月，G.E.M更發布《啓示錄》西班牙語版《Revelación

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