美獨立電影先鋒女演員Gena Rowlands病逝 享年94歲 導演兒Nick Cassavetes證實死訊

羅蘭茲與丈夫John Cassavetes，是美國美國獨立電影的先驅。

美國女演員吉娜羅蘭茲(Gena Rowlands)，昨日在加州家中去世，享年94歲。據報道，她的導演兒子Nick Cassavetes證實了媽媽的離去，暫未透露羅蘭茲更多離去的細節。 羅蘭茲於1930年在美國威斯康辛州出世，曾在紐約著名的美國戲劇藝術學院 (AADA)求學，並開始她的演藝生涯。在這所學校裡，遇到同校校友、獨立電影先驅John Cassavetes，兩人於 1954 年結婚。

羅蘭茲是公認的美國獨立電影偶像，從1954年出道至今，演藝生涯跨越70多年。她與丈夫導演John Cassavetes長期合作，兩次憑藉丈夫執導的電影《受影響的女人》(A Woman Under the Influence，1974年)和《女煞葛洛莉》(Gloria，1980年)獲得奧斯卡最佳女主角提名。 2015年，羅蘭茲因對電影事業的卓越貢獻，而獲得奧斯卡「終身成就獎」殊榮。此外，她還憑藉1987年的電視劇《The Betty Ford Story》和1991年的《Face of a Stranger》兩次獲得艾美獎。

晚年時期，羅蘭茲曾在兒子Nick Cassavetes執導的電影《忘了、忘不了》 (The Notebook) (2004年)中飾演年長的女主角艾莉，為觀眾留下深刻印象。據悉，她在生命最後幾年，一直飽受老人癡呆症(阿茲海默症)影響。 羅蘭茲的離世，標誌著美國獨立電影一個時代的終結，她過往曾塑造多個經典角色，並將載入電影史冊，成為電影愛好者心中永不磨滅的記憶。