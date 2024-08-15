熱門搜尋:
美食博覽 郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-15 21:24:50

美獨立電影先鋒女演員Gena Rowlands病逝 享年94歲 導演兒Nick Cassavetes證實死訊

分享：
羅蘭茲與丈夫John Cassavetes，是美國美國獨立電影的先驅。

羅蘭茲與丈夫John Cassavetes，是美國美國獨立電影的先驅。

美國女演員吉娜羅蘭茲(Gena Rowlands)，昨日在加州家中去世，享年94歲。據報道，她的導演兒子Nick Cassavetes證實了媽媽的離去，暫未透露羅蘭茲更多離去的細節。

羅蘭茲於1930年在美國威斯康辛州出世，曾在紐約著名的美國戲劇藝術學院 (AADA)求學，並開始她的演藝生涯。在這所學校裡，遇到同校校友、獨立電影先驅John Cassavetes，兩人於 1954 年結婚。

 

生活 羅蘭茲戲路縱橫，演乜似乜。 羅蘭茲是當時少數學院派出身的女演員，氣質有別荷李活女星。

羅蘭茲是公認的美國獨立電影偶像，從1954年出道至今，演藝生涯跨越70多年。她與丈夫導演John Cassavetes長期合作，兩次憑藉丈夫執導的電影《受影響的女人》(A Woman Under the Influence，1974年)和《女煞葛洛莉》(Gloria，1980年)獲得奧斯卡最佳女主角提名。

2015年，羅蘭茲因對電影事業的卓越貢獻，而獲得奧斯卡「終身成就獎」殊榮。此外，她還憑藉1987年的電視劇《The Betty Ford Story》和1991年的《Face of a Stranger》兩次獲得艾美獎。

adblk5
生活

2015年，羅蘭茲獲得奧斯卡頒發「終身成就獎」。

晚年時期，羅蘭茲曾在兒子Nick Cassavetes執導的電影《忘了、忘不了》 (The Notebook) (2004年)中飾演年長的女主角艾莉，為觀眾留下深刻印象。據悉，她在生命最後幾年，一直飽受老人癡呆症(阿茲海默症)影響。

羅蘭茲的離世，標誌著美國獨立電影一個時代的終結，她過往曾塑造多個經典角色，並將載入電影史冊，成為電影愛好者心中永不磨滅的記憶。

生活

羅蘭茲晚年時期，據悉受老人癡呆症影響。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 
Gena Rowlands
dadblk6 madblk6