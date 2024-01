美聲女團Shangri-Las主音Mary Weiss病逝 終年75歲

流行樂壇首批大受全球樂迷歡迎的女團Shangri-Las,其主唱Mary Weiss昨日病逝,終年75歲。Shangri-Las是上世紀六十年代,主導全球流行樂壇的四人女子組合,成績媲美現今樂壇的BLACKPINK。她們以清新美聲與活潑曲風聞名,瘋魔一整樂迷。他們代表作品包括《Leader of the Pack》、《Remember (Walking in the Sand)》等大熱歌曲。

1948年於紐約皇后區出世的Mary Weiss,與親姐姐Elizabeth "Betty" Weiss,以及她們的雙胞胎姐妹朋友Marguerite "Marge" Ganser、Mary Ann Ganser,於1963年組成Shangri-Las,當時她們學校的舞會,以及俱樂部演出引起著名製作人Artie Ripp的注意,安排她們以女團身份出道。1965年,Shangri-Las的歌曲開始獲得廣泛。然而隨著組合出現法律問題,樂團於1968年解散。