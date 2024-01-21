美聲女團Shangri-Las主音Mary Weiss病逝 終年75歲

流行樂壇首批大受全球樂迷歡迎的女團Shangri-Las，其主唱Mary Weiss昨日病逝，終年75歲。Shangri-Las是上世紀六十年代，主導全球流行樂壇的四人女子組合，成績媲美現今樂壇的BLACKPINK。她們以清新美聲與活潑曲風聞名，瘋魔一整樂迷。他們代表作品包括《Leader of the Pack》、《Remember (Walking in the Sand)》等大熱歌曲。
1948年於紐約皇后區出世的Mary Weiss，與親姐姐Elizabeth "Betty" Weiss，以及她們的雙胞胎姐妹朋友Marguerite "Marge" Ganser、Mary Ann Ganser，於1963年組成Shangri-Las，當時她們學校的舞會，以及俱樂部演出引起著名製作人Artie Ripp的注意，安排她們以女團身份出道。1965年，Shangri-Las的歌曲開始獲得廣泛。然而隨著組合出現法律問題，樂團於1968年解散。
開拓白人女團表演模式
Mary Weiss離開舞台多年後，於2007年加入Norton Records，並發行了個人專輯《Dangerous Game》，重新開始歌手活動。其唱片公司發言人Miriam Rinna，向媒體確認Mary Weiss去世的消息。死因死因不明。
據美國娛樂媒體《Variety》報道，Mary Weiss過往經常談到六十年代的流行樂壇，仍是父權主意，她們4個十幾歲的女孩，在音樂產業中受到嚴重性別歧視和困難。而Mary Weiss與Shangri-Las的音樂，不但開拓白人女團表演模式，更對於流行音樂文化和產業有著重要的影響，她的聲音和表演風格，還有她們將個人經歷和情感融入歌聲，深深觸動一整代樂迷，而且持續至今。