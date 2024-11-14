美食新聞報道 ｜方皓玟推介食足廿年西環米芝蓮麵店 自爆中學情史「男女通殺」

TVB 飲食節目《美食新聞報道》，今晚（14日）一集請來唱作歌手「小明」方皓文玟，小明出道初期曾經是「西環之友」，她今趟重遊故地特別帶主持蔡景行（行仔）幫襯舊居對面的麵店。小明表示此店藏有不少回憶，更啟發出自己音樂創作，她回憶說︰「有時寫嘢寫到肚餓，又唔想食得太豐富，就會落嚟呢度叫碗麵、菜。呢條街醞釀咗好多靈感，三首大家比較鍾意嘅歌曲，都係喺西環舊居寫。」小明大讚小店是良心麵店，多年來只稍微調整價錢。該店今年榮獲米芝蓮「必比登」推介，代表好味之餘性價比亦高。當中瘦叉燒湯麵、炸云吞是小明必食之選。

中學轉5間學校 小明透露過往在西環，還有一間「奮鬥房」，每次上到去都會充當廉價勞工，一日可以寫出5、6首歌，非常驚人。接住二人在區內尋找學生餐的「古祖味」，黑椒牛扒、蒜蓉豬扒套餐，是中學時代不二之選，但靈魂在於那杯倒滿花奶的啫哩。小明透露中學時先後轉過5間中學，行仔半開玩笑抵死地問︰「5間中學係咪最少有5個男朋友？」想不到直率的小明卻回應說︰「唔係唔係，有3間女校、兩間男女校，男同女我都通殺嘅。唔使技能，係我比較受歡迎。」

訪《黑白大廚》朴恩影川菜館 明晚（15日）另外主持伍倩彤（Gillian）將推介由韓國真人騷《黑白大廚》參賽者、有「中華料理女神」稱號朴恩影擔任副總廚的一間川菜館，近日朴恩影移居香港，今趟Gillian實地走訪未知能否在店內一睹其風采。