美麗戰場｜丁子朗首演食軟飯渣男 老實面獲葉念琛睇中

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫劇集《美麗戰場》，除了彈出「世紀賤精」鍾家琪(蔣家旻飾)。本周琪琪隨著劇情暫時遠走他方，並於第十集強勢回歸與陳瀅在選美舞台繼續「你死我活」；而琪琪「暫別」後就換上「渣男」程裕進（丁子朗飾）接力發功。
上周已露出狐狸尾巴的裕進，背著女友小美（陳曉華飾）追求靜兒（劉佩玥飾）並加以誣衊，令好姊妹反目。本周裕進再下一城，玩弄小美感情兼食軟飯，昨晚裕進以追夢為由再向小美苛索七至八萬港元，當小美為難地表示：「我戶口真係唔夠錢」時，裕進竟理所當然謂：「夠架！張咭都未碌爆！」
丁子朗被一句對白考起
對於首度做「衰仔」，丁丁坦言有留意網上有不少人鬧他，並指渣男角色對他來說有點難：「我未做過咁嘅角色，通常我啲角色都係比較正面，所以要諗辦法拿捏番個位。」他指劇中最難忘對白是「我咁靚仔，唔係唔溝女呀嘛」，並謂收到劇本時很掙扎：「我會諗係咪真係要講，但導演話一定要。」問到現實中自己會是甚麼類型情人時，丁丁謙稱謂：「絕對唔係完美情人，所以每次拍劇都令我學識，原來咁樣做會令對方唔開心，然後不斷儲經驗幫自己改善。」至於問到葉念琛當初為何睇中丁丁，他笑謂：「渣男係要表面正氣同靚仔先至凸顯到內裏嘅渣，所以特登喺公司搵個老實嘅臉孔。」