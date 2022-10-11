美麗戰場｜丁子朗首演食軟飯渣男 老實面獲葉念琛睇中

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫劇集《美麗戰場》，除了彈出「世紀賤精」鍾家琪(蔣家旻飾)。本周琪琪隨著劇情暫時遠走他方，並於第十集強勢回歸與陳瀅在選美舞台繼續「你死我活」；而琪琪「暫別」後就換上「渣男」程裕進（丁子朗飾）接力發功。

上周已露出狐狸尾巴的裕進，背著女友小美（陳曉華飾）追求靜兒（劉佩玥飾）並加以誣衊，令好姊妹反目。本周裕進再下一城，玩弄小美感情兼食軟飯，昨晚裕進以追夢為由再向小美苛索七至八萬港元，當小美為難地表示：「我戶口真係唔夠錢」時，裕進竟理所當然謂：「夠架！張咭都未碌爆！」